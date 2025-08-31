DOLAR
BTK'dan Mobil Haberleşme İhalesi: 700 MHz ve 3.5 GHz Paketleri 16 Ekim'de

BTK, mobil elektronik haberleşme altyapıları için 16 Ekim'de ihale düzenleyecek; 11 frekans paketi ve 700 MHz-3.5 GHz hakları, yetkilendirme 31.12.2042'ye kadar.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 08:54
BTK, Mobil Haberleşme Altyapıları İçin İhale Duyurdu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesi ile hizmet sunumuna ilişkin yeni bir ihale gerçekleştirilecek.

İhale Kapsamı ve Frekans Paketleri

Yapılacak ihalede, haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesi ile hizmet sunumuna yönelik yetkilendirme süresi boyunca iki farklı bantta toplam 11 ayrı frekans paketinin kullanım hakkı verilecek.

Ayrıca, 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmeler kapsamındaki altyapı ve hizmetler, bu ihale sonucunda "Mobil Elektronik Haberleşme Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulması" yetkilendirmesi kapsamına tabi edilecek.

Katılım ve Tahsis Usulleri

Gerekli imtiyaz sözleşmeleri ve IMT Yetki Belgesi kapsamında yetkilendirilmiş istekliler, tüm frekans bantlarında yapılan paket satışlarına katılabilecek.

İhale sonucunda, ilgili belge ve sözleşmesi bulunan en fazla üç işletmeciye 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında kullanım hakkı verilecek.

Yetkilendirme süresi, yetkilendirme tarihinden itibaren 31 Aralık 2042'ye kadar olacak.

İhale Tarihi ve Usulü

İhale, 16 Ekim'de gerçekleştirilecek ve kapalı teklif usulünün ardından açık teklif aşaması uygulanacak.

BTK'nın duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı; ihaleye ilişkin detaylar ve katılım koşulları ilanda yer almaktadır.

