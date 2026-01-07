BTSO Akademi, Bursa İş Dünyasının Dönüşümüne Rehberlik Ediyor

BTSO Akademi, 2025'te 46 program ve 4 binden fazla katılımcıyla dijital dönüşüm, e-ihracat ve yeşil dönüşüm alanlarında firmaları dönüşüme hazırladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:19
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi, 2025 yılında da iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yanıt veren eğitim ve gelişim programlarıyla Bursa ekonomisine değer katmayı sürdürdü. Dijital dönüşümden dış ticarete, finans yönetiminden kurumsallaşmaya, yeşil dönüşümden mevzuat eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede kurgulanan programlar, firmaların rekabet gücünü artırmaya yönelik rehberlik sundu.

Programlar ve katılım

Meslek komiteleri ve sektör talepleri doğrultusunda şekillendirilen BTSO Akademi eğitimleri, 46 farklı programda 4 bini aşkın katılımcıyı 2025 yılı boyunca bir araya getirdi. Yapay zekâ destekli analiz sistemlerinden e-ihracat uygulamalarına, ihracat pazar fırsatlarından karbon ayak izi ve dijital ürün pasaportu gibi güncel başlıklara kadar geniş bir içerik sunuldu. Bu eğitimler, şirketlerin mevzuata uyum sağlamasına ve dönüşüm süreçlerini hızlandırmasına katkı verdi.

Yeni nesil eğitim programları

BTSO Akademi, bilişim, tekstil, makine, gıda, kimya, sigorta, gayrimenkul ve hizmet sektörleri başta olmak üzere çok sayıda alanda düzenlenen eğitimlerle firmaların yeni gelişmeleri takip etmesine, yeni pazarlara açılmasına ve kurumsal yapılarını güçlendirmesine destek oldu. E-ihracat, dış ticaret, finansal okuryazarlık, ihracat destekleri, yeşil dönüşüm ve iş sağlığı-güvenliği gibi konulara odaklanan programlar, iş dünyasının değişen dinamiklerine uyum sağlamasında önemli rol oynadı.

13 yılda 800 eğitim, 116 bin katılımcı

2013 yılından bu yana kesintisiz faaliyet gösteren BTSO Akademi kapsamında bugüne kadar 800’e yakın eğitim programı hayata geçirilirken, 116 bini aşkın katılımcı bu eğitimlerden faydalandı. BTSO Akademi, sektörlerin ihtiyaç duyduğu güncel bilgi, teknoloji ve mevzuat konularında sunduğu eğitimlerle Bursa iş dünyasının gelişimine öncülük etmeye devam ediyor.

Yönetimden değerlendirme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Akademi’nin iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına hızlı ve doğru yanıt veren stratejik bir yapı haline geldiğini vurguladı. Burkay, "Bugünün iş dünyasında rekabeti sermaye, üretim kapasitesi ya da teknolojiyle sınırlı tutamayız. Bilgiyi doğru kullanan, değişimi zamanında okuyan ve insan kaynağını sürekli geliştiren firmalar rakiplerine göre çok daha büyük avantajlara sahip. BTSO Akademi’yi de tam olarak bu anlayışla kurguladık. Amacımız, firmalarımızın hem bugünün ihtiyaçlarına hem de geleceğin iş modellerine hazırlıklı olmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

Gelecek hedefleri

2026 yılı için de eğitim programlarının iş dünyasından gelen talep ve beklentiler doğrultusunda şekilleneceğini belirten Burkay, "Önümüzdeki dönemde dijitalleşme, yeşil dönüşüm, ihracat, finansal yönetim ve kurumsallaşma gibi alanlarda yeni nesil eğitim programlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Eğitim içeriklerimizi, sahadan gelen beklentiler ve küresel gelişmeler ışığında sürekli güncelliyoruz. BTSO Akademi, firmalarımızın dönüşüm yolculuğunda rehberlik eden, işletmelerimizi geleceğe hazırlayan bir platform olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

