Yemeksepeti Kurye Festivali'nde 1.000'den Fazla Kurye Buluştu

Yemeksepeti, İstanbul'da 9 Aralık'ta düzenlediği "Kurye Festivali"nde iş ortaklarını ağırlayarak yıl boyunca süren emeklerini kutladı. Organizasyon, kurye motivasyonunu güçlendirmeyi amaçladı ve etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Yoğun katılım

Festivale 1.000’den fazla kurye iş ortağı katıldı. Etkinlik sonrasında gerçekleştirilen NPS (Net Tavsiye Skoru) ölçümünde 500’ü aşkın kişinin katılımıyla organizasyon 83 puan alarak yüksek beğeni topladı.

Performans ödülleri ve hediyeler

Organizasyon kapsamında Ocak-Kasım dönemi performans verileri baz alınarak başarılı iş ortakları ödüllendirildi. İstanbul genelinde belirlenen 25 bölge birincisi ile 1 İstanbul birincisi için özel bir ödül töreni düzenlendi.

Etkinliğe giriş yapan tüm kuryelere motosiklet yağı, içlik, suluk, kalem ve çantadan oluşan hediye setleri takdim edildi. Gün boyu süren ödüllü oyun ve yarışmalar sonucunda PlayStation, kask ve mont gibi hediyeler sahiplerini buldu.

Kuryelere güvenli sürüş bilgilendirmesi

Etkinlikte eğlence ve ödüllerin yanı sıra mesleki güvenlik de ön plandaydı. Türkiye’de motosiklet sürücülerinin trafik kazalarına karışma oranını azaltmayı hedefleyen kar amacı gütmeyen kuruluş OMM Riders, festival kapsamında kuryelere yönelik güvenli sürüş bilgilendirmesi gerçekleştirdi. Standtaki bilgilendirmelerle sürücülerin trafikteki risk farkındalığının artırılması amaçlandı.

Sektör paydaşları buluştu

Festivalde yıl içinde iş birliği yapılan motosiklet ekipman markaları ve diğer iş ortakları da yer aldı. Sponsorluk sağlayan markalar, kuryelerle doğrudan bir araya gelme fırsatı buldu ve dağıttıkları çeşitli hediyelerle organizasyona destek verdi.

