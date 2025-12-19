DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.953,88 0,08%
BITCOIN
3.776.020,59 -4,01%

Mersin Mut'ta Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Etiketleme Toplantısı

Mut’ta düzenlenen toplantıda üreticilere Türk Gıda Kodeksi kapsamında zeytinyağı ve sofralık zeytin etiketleme usul ve esasları anlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:55
Mersin Mut'ta Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Etiketleme Toplantısı

Mersin Mut'ta Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Etiketleme Toplantısı

Toplantı ve katılımcılar

Mut Orman İşletme Müdürlüğü salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Can, Gıda ve Yem Şube Müdürü Fatih Demirci, İlçe Müdürü Kerim Köken ile ilçede zeytinyağı üretimi yapan firma temsilcileri katıldı.

Eğitim içeriği

Toplantıda, İl Müdürlüğü'nden Gıda Mühendisi Emir Geylani tarafından firma temsilcilerine Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında zeytinyağı ve sofralık zeytin ürünlerinin etiketlenmesi ile ilgili usul ve esaslar hakkında eğitim verildi. Eğitimde, etiketlerde bulunması zorunlu bilgiler ve satış yöntemleri detaylı şekilde ele alındı.

Soru‑cevap

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

MUT İLÇESİNDE ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK OLARAK ETİKETLEME...

MUT İLÇESİNDE ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK OLARAK ETİKETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

MUT İLÇESİNDE ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK OLARAK ETİKETLEME...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DİSİDER Başkanı Akbaş: 2026 Asgari Ücret Kararı Sosyal Denge ve İstihdamı Belirleyecek
2
Hisarcıklıoğlu Denizli'den Ankara'ya: 'Devlet KDV Alacağımızı Ödesin'
3
Yemeksepeti Kurye Festivali'nde 1.000'den Fazla Kurye Buluştu
4
Mersin Mut'ta Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Etiketleme Toplantısı
5
Modanisa 2026'da 130 Ülkeye İhracat ve 25 Mağaza Hedefliyor
6
Denizli'de Fason Sektörü Krize Girdi: Atalay Coza'dan Uyarı
7
BTSO ile Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi İçin Ortak Vizyon Toplantısı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül