Mersin Mut'ta Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Etiketleme Toplantısı

Toplantı ve katılımcılar

Mut Orman İşletme Müdürlüğü salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Can, Gıda ve Yem Şube Müdürü Fatih Demirci, İlçe Müdürü Kerim Köken ile ilçede zeytinyağı üretimi yapan firma temsilcileri katıldı.

Eğitim içeriği

Toplantıda, İl Müdürlüğü'nden Gıda Mühendisi Emir Geylani tarafından firma temsilcilerine Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında zeytinyağı ve sofralık zeytin ürünlerinin etiketlenmesi ile ilgili usul ve esaslar hakkında eğitim verildi. Eğitimde, etiketlerde bulunması zorunlu bilgiler ve satış yöntemleri detaylı şekilde ele alındı.

Soru‑cevap

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

MUT İLÇESİNDE ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK OLARAK ETİKETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.