Bu arsalar 100 bin TL bile değil! Milli Emlak elindeki bu arsaları 95 bin TL'ye satışa çıkardı

Ülkenin göbeğinde ucuz fiyata arsa satışı duyurusu yapıldı! Bu fırsat kaçmaz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UCUZ ARSA SATIŞI BAŞLADI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yapılan son duyuruya göre Ankara ili Polatlı ilçesinde ihale usulü ucuz arsa satışı yapılacak. Arsanın muhammen bedeli 96 bin TL, geçici teminat bedeli 19 bin 200 TL olarak belirlendi. Arsanın satış ihalesi 3 Ocak tarihinde saat 11:10'da yapılacak.





Arsanın tahmin edilen satış bedeli 96 bin TL, teminat bedeli 19 bin 200 TL, yüzölçümü 3 bin 189.03 metrekare, iletişim adresi https://ankara.csb.gov.tr/, iletişim telefonu 0312 623 00 47, taşınmaz numarası 06230101795, pafta ada ve parsel bilgileri 21/152/175, imara açık değil, yasal dayanak bilgisi 2886/45, hazine hissesi bilgisi 1/1, satılacak yüzölçümü 3.189.03 metrekare.