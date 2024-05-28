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Bu bankalar ev hanımlarına dahi kredi verecek! Konut veya ev sahibi olmak isteyenler kaçırmayın

Bu bankalarda bir hesap numaranız varsa gelir belgesi olmadan 30,00 TL nakit alma imkanınız var. Halkbank ve Vakıfbank'tan nakit ihtiyacı olanlara müjdeli bir haber verildi. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 28.05.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 14:39
Bu bankalar ev hanımlarına dahi kredi verecek! Konut veya ev sahibi olmak isteyenler kaçırmayın

Nakit ihtiyacı olanlara müjde. Bu bankalardan birinde hesabınız varsa herhangi bir gelir belgesi olmadan 30.000 TL nakit alabilirsiniz. Başvurudan ödemeye kadar her şeyi kısa sürede yapabilirsiniz.

Türkiye'nin önemli bankaları arasında ihtiyaç sahiplerine konforlu bir yaşam sunmaya devam eden Vakıfbank ve Halkbank da yer alıyor. Acil nakit ihtiyacınız varsa ve gelirinizi göstermek istemiyorsanız başvuru yapabilirsiniz.

Bu bankalar ev hanımlarına dahi kredi verecek

Başvurunuzu mobil uygulama üzerinden, internet şubesinden ya da bankanıza bizzat gelerek yapabilirsiniz. Kısa vadeli likidite sorunlarını çözmek için gelir belgesi ibraz etmeden başvuruda bulunabilirsiniz. Krediniz onaylandıktan sonra paranız doğrudan hesabınıza aktarılacaktır. Bu sayede beklemeden paranızı alabilirsiniz.

Detaylı başvuru koşulları ve başvuru yöntemleri her bankanın internet sitesinde bulunabilir.

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