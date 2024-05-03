Bu fiyata ikinci el bile yok! Sıfır otomobilde 600.000 TL fırsatı geldi

Fiat’ın Fiorino’su yeni çözümüyle geniş araç arayan aile ve işletmelere yeşil ışık yaktı! Uygun fiyatı, büyük iç mekanı, geniş depolama hacmi ve güvenlik ile birlikte geniş motor seçenekleri de standartları değiştiriyor. İşte Fiat Fiorino yeni kampanyası ve güncel fiyat listesi…

Her türlü ihtiyacı karşılamak üzere konfor ve güvenlik seçenekleriyle donatılmış olan Fiorino, geniş ailelerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Ticari kullanım için de son derece ideal olan Fiorino, geniş motor seçeneklerine de sahip. İki farklı modelle öne çıkan Fiorino serisinde Combi ve Cargo modelleri en çok tercih edilen modeller oluyor. Fiorino Kombi, dört kişilik oturma kapasitesine sahip olan bu modellerde 2.5 metreküp yük taşıma hacmi bulunuyor. Bu nedenle 4 kişilik aileler için ideal olan Combi’nin yanı sıra Fiorino Cargo, 2.8 metreküp yük hacmine sahip. Ayrıca 688 kilogram taşıma kapasitesi ile ticari kullanımlarda işletmelerin en çok tercih ettiği model olarak öne çıkıyor.

Fiorino Combi 1.3L 95 HP dizel, 1.4L 77 HP benzinli ve 1.4L 77 HP LPG olarak üç seçenek sunarken, Cargo modelde yalnızca 1.3L 95 HP dizel motor bulunuyor. Ayrıca her iki modelde de yokuş kalkış desteği bulunuyor. Rahat manevra yapabilen araçlar, Elektronik Stabilite Kontrolü (ECS) sistemiyle kayma ve patinaj yapmayı da engelliyor. Böylelikle de güvenli bir sürüş deneyimi sunar.





Fiat Fiorino fiyat listesi ve yeni kampanyanın detayları!

Yeni bir kampanya duyuran Fiat, bu kapsamda Fiorino modellerinde fiyatları düşürdü. Kampanyalı fiyatları duyuran Fiat’ın Fiorino serisinde en hesaplı araç Cargo model olarak öne çıktı.

Fiat Fiorino Cargo

1.3 M.Jet 95HP modelinin liste fiyatı 693.900 TL



Kampanyalı fiyatı 668.900 TL



Fiat Cargo Plus

1.3 M.Jet 95HP modelinin liste fiyatı 713.900 TL



Kampanyalı fiyatı ise 688.900 TL



Benzinli Pop

1.4 Fire 77HP modelinin liste fiyatı 734.900 TL



Kampanyalı fiyatı ise 709.900 TL



Dizel Premio