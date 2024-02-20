Bu fiyatı ev bile dizemezken 2.251,86 metre kare arazinin sahibi olacaksınız

Ev dizemeyeceğiniz fiyata arazi sahibi olmak istiyorsanız, Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak’tan harika bir fırsat duyuruldu. Tahmin edilen ihale bedeli 46.500 TL olan arazi 5 Mart tarihinde satışa çıkartılacak. Satışa çıkmasını 14 gün kala vatandaşlar şimdiden kollarını sıvamaya başladı. 2.251,86 metrekarelik arazi oldukça uygun fiyatla arazi sahibi olup yatırım yapmak isteyen vatandaşların olacak!

13.950 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

İhale usulü satışa söz konusu olacak Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki 2.251,86 metrekarelik arazi için 13.950 TL teminat bedeli isteniyor. Teminat bedelini eksiksiz şekilde yatıracak olan vatandaşlar, 5 mart tarihinde gerçekleşecek olan ihaleye katılım sağlayabilecekler. Teminat bedelinin ödenmemesi ya da eksik şekilde yatırılması hususunda ise vatandaşlar ihaleye katılım sağlayamayacaklar. 46.500 TL’lik arazi satışı Ankara’nın Beypazarı ilçesinde gerçekleşecek. sizler de uygun fiyatlarla arazi sahibi olmak istiyorsanız, Ankara Beypazarı ilçesindeki Kapullu köyünde satışa çıkartılmış bu araziyi kesinlikle kaçırmayın!





5 MART’TA İHALE USULÜ SATIŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İhale usulü satışa konu olan taşınmazın 5 Mart 2024 tarihinde saat 14:00’da ihale usulü satışı gerçekleştirilecek. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde satışa çıkartılacak olan bu arazi için 13.950 TL’lik teminat bedelini yatırmanız durumunda, belirtilen ihale bedeliyle arazi sahibi olmaya hak kazanabileceksiniz.