Bu gruptaki emekliler daha fazla maaş alacak! 65 yaş üstü emekli aylıklarına zam müjdesi

Başvuru koşullarını sağlayan dar gelirli vatandaşa yapılan yardım ödemeleri bu yılda devam ediyor. Her ay belli bir günde hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktarılan destek ödemelerinde temmuz ayı zam oranları netleşti. Detaylar haberimizde…







EVDE BAKIM 65 YAŞ ENGELLİ AYLIĞI İÇİN TEMMUZ ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ

Aile Destek, evde bakım, 65 yaş, engelli, SED yardımı alanlar için temmuz zammı için yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. Detaylar haberde...

Temmuz ayı zam haberi milyonlarca kişi tarafından izlendi. Temmuz ayında beklenen maaş artışı emekli ve memurların yanı sıra sosyal yardım alan vatandaşlar için de büyük önem taşıyor. Çünkü memur maaş katsayısının artmasıyla birlikte Aile Desteği, evde bakım, 65 yaş üstü, engelli, SED gibi yardımlar da güncellenecek. Gözler temmuz ayında açıklanacak maaş zammı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda. Temmuz ayı sosyal yardım artışına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Peki temmuz ayında sosyal yardımlar ne kadar artacak? Aile, evde bakım, 65 yaş, engelli ve SED destekleri ne kadar artacak, TL'si ne kadar? Sosyal yardımların güçlendirilmesine ilişkin detaylar aşağıda…

TEMMUZ ZAMMI İÇİN YENİ ORANLAR NETLİK KAZANIYOR

Temmuz ayındaki yeni maaş artışlarının oranı giderek netleşiyor. Gelen son gelişmeler ışığında edinilen bilgilere göre sosyal yardımlardaki artış memurların maaş katsayısına göre belirleniyor.

TÜİK'in son verilerine göre 4 aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak açıklandı, 6 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 25'e yükseldi. Temmuz ayında toplu sözleşmelerdeki artış ve enflasyon açığının daha da açılması memur maaşlarına da yansıyacak. Uzmanlar bunun yüzde 20 olduğunu tahmin ediyor.

SOSYAL YARDIM ZAMMI İÇİN TAHMİNLER ORTAYA ÇIKTI

Sosyal yardımlardaki artışa ilişkin ilk tahminler açıklanırken, Temmuz ayında ödenecek sosyal yardımlara ilişkin ilk rakamlar da netleşmeye başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli ve yoksul kişilere yaptığı ödemelerdeki artışın yüzde 20'yi aşması bekleniyor. Bunun sonucunda aile desteği, evde bakım, 65 yaş üstü, engelli, SED desteği gibi sosyal destekler en az yüzde 20 oranında artacak.

YENİ ZAMLI SOSYAL YARDIMLAR KURUŞU KURUŞUNA HESAPLANDI

Memur maaş artış katsayısının tahmin edilmesinin yanı sıra yeni artırılan sosyal yardımların hesaplanması da yapılıyor.

Yüzde 20 oranında artış olması durumunda maluliyet aylığı, evde bakım aylığı, 65 yaş aylığı ve SED yardımı şu şekilde olacak:

40-69 yaş arası engellilerin maaşı 3.350 TL'ye çıkacak. 70 yaş ve üzeri engellilerin maaşı 5.036 TL olacak. Bu artış sonrasında 18 yaş altı engellilerin maaşı 3.357 TL'ye çıkacak. 65 yaş emeklisi yüzde 20 artışla 4 bin 206 TL ödenecek.

Ocak ayı zammı ile birlikte 7 bin 608 TL olan evde bakım maaşı yüzde 20 artışla 9 bin 130 TL'ye çıkacak. SED desteği yüzde 20 artarak okul öncesi eğitime 4 bin 336 TL, ilköğretime 6 bin 505 TL, ortaöğretime ise 4 bin 336 TL olacak.

KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVAN MİKTARLARINDA ARTIŞ YAŞANACAK

Memur maaşlarındaki artışa paralel olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı da değişecek. Ocak 2024 itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 35.057 TL'ye çıkmıştır.

Temmuz ayında yüzde 20 artışla yeni kıdem tazminatı limiti 42 bin 68 TL'ye çıkacak. Ancak sosyal yardım yardımlarında beklenen artış şimdilik sadece tahmin ediliyor.

Artış oranının kesin olarak belirlenebilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayında açıklayacağı altı aylık enflasyon verilerinin beklenmesi gerekiyor. Bu açıklamanın ardından sosyal yardım yardımlarının yanı sıra memur maaşları ve emekli maaşlarındaki artışlar da netleşecek.