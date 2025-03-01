Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Son hafta, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, %25,04 ile en fazla kazandıran yatırım fonu unvanını elde etti. Yatırımcılar için şaşırtıcı performans sergileyen bu fon, piyasalardaki hareketliliği değerlendirenler için önemli bir fırsat sundu.

Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ, Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise %1,45lik artışla haftanın en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak kaydedildi. Emeklilik yatırımları yapanlar için bu dönüş, önemli bir kazanç fırsatı yarattı.

Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şu şekilde sıralandı:

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 251,967 TL - Getiri: %25,04

Fon Fiyatı: 251,967 TL - Getiri: %25,04 AZİMUT PORTFÖY CRASSULA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON: Fon Fiyatı: 2,15199 TL - Getiri: %17,27

Fon Fiyatı: 2,15199 TL - Getiri: %17,27 PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 1,64991 TL - Getiri: %15,62

Fon Fiyatı: 1,64991 TL - Getiri: %15,62 ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 1,99449 TL - Getiri: %13,10

Fon Fiyatı: 1,99449 TL - Getiri: %13,10 PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 1,01278 TL - Getiri: %12,86

Fon Fiyatı: 1,01278 TL - Getiri: %12,86 HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 59,57211 TL - Getiri: %10,86

Fon Fiyatı: 59,57211 TL - Getiri: %10,86 ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 2,12606 TL - Getiri: %10,22

Fon Fiyatı: 2,12606 TL - Getiri: %10,22 DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 4,20672 TL - Getiri: %9,17

Fon Fiyatı: 4,20672 TL - Getiri: %9,17 PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 1,01555 TL - Getiri: %8,40

Fon Fiyatı: 1,01555 TL - Getiri: %8,40 PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 1,13924 TL - Getiri: %8,03

Emeklilik Fonları Haftalık Kazandıranlar

Ayrıca emeklilik fonları arasında da kazançlar dikkat çekti: