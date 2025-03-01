Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Tera Portföy Birinci Serbest Fon, yüzde 25,04 ile haftanın en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:08
Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Son hafta, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, %25,04 ile en fazla kazandıran yatırım fonu unvanını elde etti. Yatırımcılar için şaşırtıcı performans sergileyen bu fon, piyasalardaki hareketliliği değerlendirenler için önemli bir fırsat sundu.

Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ, Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise %1,45lik artışla haftanın en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak kaydedildi. Emeklilik yatırımları yapanlar için bu dönüş, önemli bir kazanç fırsatı yarattı.

Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şu şekilde sıralandı:

  • TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 251,967 TL - Getiri: %25,04
  • AZİMUT PORTFÖY CRASSULA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON: Fon Fiyatı: 2,15199 TL - Getiri: %17,27
  • PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 1,64991 TL - Getiri: %15,62
  • ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 1,99449 TL - Getiri: %13,10
  • PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 1,01278 TL - Getiri: %12,86
  • HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 59,57211 TL - Getiri: %10,86
  • ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 2,12606 TL - Getiri: %10,22
  • DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 4,20672 TL - Getiri: %9,17
  • PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 1,01555 TL - Getiri: %8,40
  • PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 1,13924 TL - Getiri: %8,03

Emeklilik Fonları Haftalık Kazandıranlar

Ayrıca emeklilik fonları arasında da kazançlar dikkat çekti:

  • ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,46481 TL - Getiri: %1,45
  • AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,16601 TL - Getiri: %1,35
  • QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,03691 TL - Getiri: %1,22
  • ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,17278 TL - Getiri: %1,22
  • ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,17338 TL - Getiri: %1,20
  • QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,10031 TL - Getiri: %1,16
  • HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,10559 TL - Getiri: %1,13
  • GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,20008 TL - Getiri: %1,09
  • ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,24928 TL - Getiri: %1,09
  • TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,04788 TL - Getiri: %1,07

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