Bu indirim oranları dudak uçuklatacak! Yüzde 50 yüzde 80 indirim fırsatı sizleri bekliyor

Toplu market alışverişi yapmak istiyorsanız ve bunun için markete gitmek yerine yaptığınız alışveriş kapınıza gelsin istiyorsanız; Getir Büyük her daim yanınızda. Her hafta içersinde farklı farklı kampanyalara imza atan Getir Büyük, zahmetsiz bir alışverişi de sizlere sunuyor. Sizlerde hem zahmetsiz hem de hızlı bir market alışverişi yapmak istiyorsanız, Getir Büyük kaçmaz fiyatlar kampanyasına muhakkak göz atmalısınız. Birbirinden avantajlı fırsatların sizleri beklediği Getir Büyük’te, 19 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında bir çok kampanya mevcut. Online market üzerinde satışa çıkartılan bir çok ürün %50’ye varan indirim kampanyası, 3 al 2 öde ve 2. 1 TL kampanyasıyla satışta. İşte Getir Büyük’ten kaçmaz fırsatların detayları…

1 ŞUBAT’A KADAR ALDINIZ ALDINIZ HER ŞEY İNDİRİMDE

Getir Büyük’”ten 1 Şubat’a kadar bir çok ürün uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. Kampanya doğrultusunda duş jelleri, kedi yaş maması, diş fırçası, diş macunu, seyahat seti, şarj kablosu gibi ürünlerde 2. 1 TL kampanyası söz konusu. İşte Getir Büyük tarafındam başlatılan 2. 1 TL kampanyasına dahil olan ürünler…

Dove Köpük Argan Yağı Duş Jeli (500 ml)



Dove Nemlendirici Deeply Nourishing Duş Jeli (500 ml)



Duracell Alkalin D Büyük Boy Pil (2'li)



Komili Anti- Stres Duş Jeli (500 ml)



Le Petit Marseillais Vanilya Sütü Duş Jeli (650 ml)



Palmolive Aroma Sensations Banyo ve Duş Jeli (750 ml)



Sheba Fresh & Fine Kümes Hayvanları Yaş Kedi Maması (6 x 50 gr)



Signal Diş Fırçası Profesyonel Bakım Yumuşak (1 Adet)



Signal Komple Bakım 8 Etki Beyazlatıcı Koruma Diş Macunu (75 ml)



Signal Komple Bakım 8 Etki Diş Macunu (75 ml)



Signal White Now Seyahat Seti (2 Ürün)



ttec iPhone Şarj Kablosu Beyaz (30 cm)

3 AL 2 ÖDE KAMPANYASI GETİR BÜYÜK’TE

Aynı ürünlerden ikincisini alan 1 TL kampanyasının yanı sıra Getir Büyük 3 al 2 öde kampanyasına da imza attı. Kampanya doğrultusunda yine bir çok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkartan Getir Büyük uygulamasında en çok dikkat çeken ise Axe erkek sprey deodorant 150 ml'nin üç al iki öde kampanyasına dahil edilmesi oldu. Erkek deodorant isteyen vatandaşlar muhakkak Getir Büyük tarafından sunulan kaçmaz fırsatlara göz atmalı!









%50 %80 İNDİRİM KAMPANYALARI HAVADA UÇUŞUYOR

Getir Büyük tarafından müşterilerine sunulan bir diğer avantajlı fırsat ise bir çok üründe %50 %80 oranında indirim kampanyasına imza atılması. Kampanya doğrultusunda ayçiçek yağı, diş macunu, leke çıkarıcı, kedi maması, ayran, Pepsi, cips, bal gibi ürünlerin %50 hatta %80 indirimli şekilde satışa çıkartılması stokları tüketecek! İşte indirimli şekilde satışa çıkartılan Getir Büyük ürünleri...

Colgate Natural Extracts Diş Macunu (75 ml) - 134,8 TL yerine 36,90 TL



Komili Ayçiçek Yağı (1 L) - 2’ncisi %40 indirimli



Solo Tuvalet Kağıdı Bambu (40'lı) - 251 TL yerine 199,9 TL



Vanish Kosla Oxi Action Sıvı Leke Çıkarıcı Renkliler (2,7 L) - 332,95 TL yerine 249,95 TL



Whiskas Biftekli Kedi Maması (300 g) - 2’ncisi 80% indirimli



Sütaş Ayran (2 L) 43,2 TL yerine 38,90



Pepsi (4 x 1 L) 71,5 TL yerine 61,5



Ruffles Originals Patates Cipsi Parti Boy (150 g) 30,6 TL yerine 26,99 TL



Anavarza Akıllı Kapak Süzme Çiçek Balı (325 g) 74,99 TL yerine 64,99 TL





