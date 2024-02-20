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Bu otomobil resmen yakıt yemiyor! Benzinin yanında fiyatı bedava kalıyor

Yakıt tasarrufu yapmak istiyorsanız bu araç tam size göre! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 08:25
Bu otomobil resmen yakıt yemiyor! Benzinin yanında fiyatı bedava kalıyor

Bu araç tam anlamıyla yakıt tasarrufu sağlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAKIT TASARRUFU SAĞLAYAN ARAÇ

Akaryakıt fiyatları günden güne artmaya devam ederken benzin 41 TL, motorin 43 TL seviyelerini geçti. Yükselişler araç sahiplerini zorlamaya devam ederken en az yakıt yakan aracı bulmak için araştırmalar da devam ediyor. Son dönemlerde araç sahipleri sık sık elektrikli araç tercih etmeye başladı. 

yakıt tasarrufu sağlayan araç

Benzinli araç 1 kilometrede 3.09 TL benzin yakıyor. Motorinli bir araç kilometrede 2.66 TL yakıt yakarken LPG'li bir araç kilometrede 2.08 TL yakıt yakıyor. Elektrikli bir araç 1 kilometreyi 1.31 TL yakıtla geçirirken aynı mesafe 39 kuruşa denk gelmiş oluyor. Yani bir elektrikli araç neredeyse 8 kat daha az yakıt harcıyor ve araç sahipleri elektrikli araçlarla yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. 

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