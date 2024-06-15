Bu otomobilleri şimdi almayan yandı! Tam 500 bin TL'lik zam kapıda

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ARAÇ FİYATLARINA 500 BİN TL ZAM

Çin markasına ait araç modelleri son dönemlerde sık sık talep edilirken araçlara yönelik yeni vergi artışı yapılacağı öğrenildi. Güncel olarak 1 milyon 300 bin TL seviyesinden satılan araç vergi artışı sonrasında 1 milyon 800 bin TL'ye yükselecek. Bu şekilde ikinci el araç fiyatları da yüzde 30 seviyesinde artmış olacak. Kapora veren müşteriler de zamlardan etkilenecek. Çinli araç markasından sipariş veren müşterilerin siparişlerinin 1 ay kadar sürede ulaşabileceği de söyleniyor. Bayiler ise en düşük modele 300 bin TL, en yüksek modellere 700 bin TL oranında zam yapılacağını ve fiyatların 8 Temmuz tarihi itibariyle geçerli olacağını belirtiyor.





Güncel fiyatlardan araç alan müşteriler 1 ay sonrasında araçlarını en az 100-200 bin TL aralığında kâr oranı ile satabilecek. Toplu alım talepleri de olduğunu söyleyen bayiler ellerinde olan araçlara stok yapmak isteyenler olduğunu, bugün 10 aracı bir anda bayiden çeken galerinin araç başına 300 bin TL kâr etse, 2 ay içinde 3 milyon TL kâr elde etmesi anlamına geldiğini ve ikinci el araçların 1 milyon TL'ye kadar yükselebileceğini söylüyor. Vergi artışları sonrasında 1 milyon 800 bin TL'ye yükselmesi beklenen araç fiyatlarının ikinci el araç piyasasına da yüzde 30 zam olarak yansıması tahmin ediliyor. Aynı zamanda yetkili kişiler müşteriler ve bayiler arasında problemler yaşanabileceğini de belirtiyor.