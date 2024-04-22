Bu şartı sağlayan çalışanlara 8500 TL ek ödeme! Bir ay değil her ay verilecek

Uşak’taki yerel yönetimin başındaki Özkan Yalım ve Tüm-Yerel Sen liderleri, belediye personeline her ay ek sosyal denge ödemesi yapılmasını öngören bir anlaşmayı resmileştirdiler.

Protokolün imzalandığı törende Başkan Yalım, belediye bünyesindeki kadrolu çalışanlarla memurların maaş dengesizliğini azaltma niyetlerini ifade etti.





Ekonomik dengeleri iyileştirmek için ayrılan özel bütçeyle, personelin her birine aylık 8500 TL tutarında brüt sosyal denge ücreti verileceğini duyurdu.

Yalım, belediye çalışanlarının finansal refahını gözeterek alınan bu kararın, onların ekonomik zorluklarını hafifletmeyi amaçladığını vurguladı. Bu kararla birlikte, Uşak Belediyesi’nde görev yapan tüm memur ve sözleşmeli personel, bir yıl boyunca %120 oranında sosyal denge tazminatı alma hakkı kazandı.