Bu sıfır otomobil sadece 700 bin TL! Ucuz sıfır otomobil arayanlar koşsun

Çin’in otomotiv sektöründeki büyük ismi BYD, Avrupa’daki elektrikli araç pazarında yerini almak üzere. Şirketin en uygun fiyatlı elektrikli otomobil modelinin tanıtımı, 2030’a kadar Avrupa’da %10’luk bir pazar payı elde etme hedefine ulaşmada kilit bir rol oynayabilir.





BYD SEAGULL: UYGUN FİYATLI ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN YENİ RAKİBİ

BYD’nin Seagull modeli, Citroen e-C3 ve Volkswagen ID.2 gibi mevcut uygun fiyatlı Avrupa elektrikli araçlarına ciddi bir rakip olarak konumlanıyor. Bu yeni model, elektrikli araç pazarındaki rekabeti kızıştırma potansiyeline sahip.

BYD’DEN AVRUPA’YA ÖZEL: YENİ SEAGULL MODELİ

BYD Genel Müdür Yardımcısı Li’nin açıklamalarına göre, Seagull modelinin Avrupa versiyonu, Çin’deki mevcut modelden farklı olacak. Avrupa pazarına özel olarak tasarlanan bu yeni Seagull, henüz kamuoyuna gösterilmedi.

BYD’NİN KÜRESEL GENİŞLEME PLANLARI VE YENİ ÜRETİM TESİSLERİ

BYD, yıl sonuna kadar küresel çapta üç ya da dört yeni üretim tesisi açmayı planlıyor. Bu tesislerden birinin Meksika’da kurulması ve Meksika pazarına hizmet vermesi bekleniyor. Avrupa’da ise birden fazla tesisin kurulması gündemde.





SEAGULL’UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI

Seagull, 3.78 metre uzunluğunda ve 74 beygir güç üreten bir motorla donatılmış. Farklı batarya kapasiteleri sayesinde, Çin’in resmi testlerine göre 405 kilometreye kadar menzil sunuyor. En büyük batarya kapasitesi ise 39 kWh olarak belirlenmiş.

Bu bilgiler, BYD’nin Avrupa pazarındaki stratejik hamlelerini ve yeni elektrikli otomobil modelinin özelliklerini özetlemektedir. Umarım bu başlıklar bilgiyi sunmak için yararlı olur.

BYD SEAGULL: KOMPAKT BOYUTLAR, BÜYÜK İDDİALAR

BYD’nin yeni elektrikli otomobili Seagull, 3.78 metrelik uzunluğu ile süper mini sınıfının biraz altında yer alıyor. Tek bir ön monte motorla donatılmış olan bu araç, 74 beygir gücünde performans sunuyor.

UZUN MESAFELER İÇİN TASARLANDI: SEAGULL’UN MENZİLİ

Seagull, Çin’in resmi test standartlarına göre, değişken batarya kapasiteleri ile 405 kilometreye varan bir menzile sahip. Modelin en büyük batarya seçeneği 39 kWh kapasiteye sahip.





BOYUTLARLA TANIŞIN: SEAGULL’UN ÖLÇÜLERİ

Seagull’un boyutları şu şekildedir:

• Uzunluk: 3.780 mm

• Genişlik: 1.715 mm

• Yükseklik: 1.540 mm

FİYAT BEKLENTİSİ: BYD SEAGULL’UN PİYASA DEĞERİ

Çin’de başlangıç fiyatı 325 bin TL olan BYD Seagull, Türkiye’de satışa çıkarsa vergiler dahil yaklaşık 700 bin TL fiyat etiketine sahip olabilir. Ancak, modelin Türkiye pazarına ne zaman gireceği henüz netleşmedi.







