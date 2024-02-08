Bu zam insanı çıldırtır! Tabak tabak yiyorduk, şimdi tanesi 1 TL oldu

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan zeytin, zincir marketlerde yaşanan rekor zamla gündemde. Siyah ve yeşil zeytinin fiyatları, 60 liraya varan artışlarla tüketicileri ve üreticileri endişelendirdi. Özellikle ekonomik krizin etkisiyle birlikte zeytin fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş, sofralarımızı etkilemeye başladı.

Bir zincir markette 700 ürünün etiketi değişerek zamlandıktan sadece 3 gün sonra, zeytin fiyatlarına rekor düzeyde bir artış geldi. Siyah zeytinin tanesi 269 liradan başlayarak 289 liraya kadar çıkarken, yeşil zeytinin fiyatı da 249 liradan 269 liraya yükseldi. Bu zam oranları, 10 adet siyah zeytinin fiyatının 13 liraya kadar ulaşmasına neden oldu.

Zeytin fiyatlarındaki bu hızlı artış, vatandaşları ve üreticileri derinden etkiledi. Vatandaşlar, artık zeytin fiyatlarının kontrol dışına çıktığını belirterek, hükümetten bu konuda bir çözüm beklediklerini dile getirdi. Üreticiler ise, maliyetlerin artması nedeniyle zeytin fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Zeytin üreticilerinin karşılaştığı en büyük maliyet kalemi olan işçilik, zeytin hasat ve toplama sürecinin zahmetli olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle üreticiler, işçilere yüksek ücret ödemek zorunda kalıyor. Ayrıca, gübre, ilaç, mazot gibi girdi maliyetlerindeki artış da zeytin fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Zeytin, sadece bir besin maddesi olarak değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel ve tarihi mirasının önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Türkiye, dünya zeytin üretiminde ikinci sırada yer alarak bu değerli ürünü dünya pazarında önemli bir konumda tutuyor.

Zeytinin sağlık üzerindeki olumlu etkileri de göz ardı edilemez. Kalp sağlığını koruma, kolesterol düzeyini düşürme, kanser riskini azaltma ve kilo vermeye yardımcı olma gibi birçok faydası bulunan zeytin, Türk sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir.





Ancak, zeytin fiyatlarındaki bu hızlı artış, Türk mutfağının ve kültürünün önemli bir parçası olan zeytinin daha az tüketilmesine yol açabilir. Bu durum, zeytin üreticilerini ekonomik olarak olumsuz etkileyecek ve sektörde sarsıntılara neden olabilecektir.

Hükümetin, zeytin fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak ve üreticilere destek sağlamak adına acil bir çözüm bulması önemli. Aksi halde, Türk sofralarının vazgeçilmezi zeytin, ekonomik zorluklar nedeniyle masalardan uzaklaşabilir. Zeytin üreticileri ve tüketiciler, bu konuda alınacak tedbirleri yakından takip etmeye devam edecek gibi görünüyor.