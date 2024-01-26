Bu zam vatandaşı çileden çıkaracak! Artık en ucuzu 100 TL

Vatandaşlara zam haberleri peş peşe gelmeye devam ederken geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar damacan su fiyatlarına yüzde 100 zam uygulandı. Bununla beraver damacana su fiyatları vatandaşların gündeminde yer aldı.

Bu zam vatandaşı çileden çıkaracak! Artık en ucuzu 100 TL
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Yeni yılla beraber zam haberleri gelirken özellikle su fiyatları dikkat çekmeye başladı. 2024 yılıyla beraber zam uygulaması yapılırken ocak ayı vatandaşlar zam haberlerini yakından takip ediyor. Damacana su fiyatlarına yüzde 100 zam yapılırken yeni fiyatlar merak konusu oldu.

DAMACANA FİYATLARINA DEV ZAM
İÇDAŞ verilerinden 2023 ocak ayında 45 TL olan 19 litrelik damacana su fiyatlarına gelen artış sonrasına 90 TL olarak güncellendi. TÜKOER Başkanı Bülent Deniz ise konu hakkında açıklamalarda bulunarak son bir yıl içerisinde yüzde 100'e yakın artışa değinerek tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için zamların geri çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

zam

Zam dalgası yalnızca damacana su fiyatlarını vurmazken yanında tüp fiyatları da en çok zamlanan ürünlerin başında yer aldı. 12 kilogramlık mutfak tüp fiyatlarında 25 TL artış sonrasında güncel rakamı 580 TL olarak belirlendi. Küçük tüp fiyatlarına 6 TL zamla beraber 135 TL güncellemesi yapıldı.

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