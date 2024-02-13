Bugün kurulan pazarlarda elmanın kilogramı 40 TL’yi buldu! Vatandaş ne diyeceğini şaşırdı

Her geçen gün vatandaşların sıklıkla tercih ettiği pazarlardaki meyve ve sebze fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Özellikle her hafta evleri renklendiren vazgeçilmez meyvelerden birisi olan elma fiyatları ise bugün kurulan pazarlarda dudak uçuklatamaya yetti. En uygun 35 40 TL aralığında satışa çıkartılan elmalar, Ankara hal fiyatlarında da bu fiyatlardan aşağı değil. Vatandaşlar artık 1 kg elmaya 40 TL vermek durumunda…





AMASYA ELMASI BİLE 33 TL'DEN SATILIYOR

Vatandaşların bir dönem sıklıkla tercih ettiği ve evinden eksik etmediği Amasya elması bile kurulan pazarlarda 33 TL’yi bulmuş durumda. Çok geriye gitmemize bile gerek kalmadan geçtiğimiz haftalar içerisinde kurulan pazarlarda kilogramı 10 15 TL’den satılan elmanın bu hafta henüz hafta başında kurulan pazarlarda 35 40 TL bandında satılması vatandaşı bir hayli şaşkına uğrattı. Özellikle pazar fiyatlarının market fiyatlarıyla eşdeğer olması, hatta marketlerin indirim yaptığı noktada pazarlardan daha uygun fiyata meyve sebze satması vatandaşların tercihini değiştirmeye başladı. Önümüzdeki haftalarda pazarlardaki fiyatlar bir hayli merak edilse de, bu hafta tek tek kurulan farklı illerdeki pazarlarda fiyatların zammı şekilde tezgahlarda yer alacağı aşikar.