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Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

ING Bank'tan güncelleme geldi! Maaşa göre ödenene promosyona ek olarak ING, otomatik fatura ödeme talimatı için de nakit vereceğini açıkladı. İşte ING Bank'ın yeni promosyon kampanyası ve bilinmesi gereken tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:16
Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Emeki maaş müşterisi portföyünü artırmak üzere harekete geçen özel bankalar, emekli promosyon ödemelerinde vites artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda promosyon kampanyasını güncelleyen ING, 18 bin liraya varan ödeme yapacağını açıkladı. 18 bin liralık ödemede otomatik fatura ödeme kampanyası da duyuran ING, tüm emekli promosyon şartlarını detaylandırdı. 

Emekli promosyon ödemelerinde güncellemeye giden ING Bank, tüm emeklilerin faydalanabileceği kampanyasını duyurdu. 18 bin liraya kadar ek ödeme yapacağını duyuran ING Bank, maaşını 3 yıl süreyle taşıyan emeklilere çeşitli avantajlar sunacağını vurguladı. Peki nasıl? İşte ING Bank’ın güncel emekli promosyon kampanyası ve detaylar… 

ING BANK

Kimler ING emekli promosyonundan yararlanabilir?

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da dahil olmak üzere, tüm emekli müşteriler bu cazip promosyondan yaralanabilecekler. Maaşını e-Devlet kapısı üzerinden, danışmandan, ING telefon bankacılığından ve şubeler üzerinden taşıyan ve 3 yıl süreyle ING’den almayı taahhüt eden emekliler promosyon ödemesi alabilecekler. 

Promosyon ödemesinin detayları neler? 

Emekli maaşını 3 yıl süreyle ING’ye taşıyanlara maaşlarına göre şu ödemeler yapılacak:

  • 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL 

ING emekli promosyonuna ek 3000 TL nakit! 

Maaşını yalnızca 3 yıl süreyle ING’den almayı taahhüt edenlerin promosyon ödemesi alacağını vurgulayan banka, 3000 liralık ek nakit ödemesi yapacağını da vurguladı. Her bir otomatik fatura ödeme talimatına 600 TL ve toplamda 3000 TL ek ödeme yapacağını duyuran ING, fatura ödeme talimatı nedeniyle oluşan ek ödemenin de hemen hesaplara yatırılacağını aktardı. 

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