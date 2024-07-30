Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Emeki maaş müşterisi portföyünü artırmak üzere harekete geçen özel bankalar, emekli promosyon ödemelerinde vites artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda promosyon kampanyasını güncelleyen ING, 18 bin liraya varan ödeme yapacağını açıkladı. 18 bin liralık ödemede otomatik fatura ödeme kampanyası da duyuran ING, tüm emekli promosyon şartlarını detaylandırdı.

Emekli promosyon ödemelerinde güncellemeye giden ING Bank, tüm emeklilerin faydalanabileceği kampanyasını duyurdu. 18 bin liraya kadar ek ödeme yapacağını duyuran ING Bank, maaşını 3 yıl süreyle taşıyan emeklilere çeşitli avantajlar sunacağını vurguladı. Peki nasıl? İşte ING Bank’ın güncel emekli promosyon kampanyası ve detaylar…





Kimler ING emekli promosyonundan yararlanabilir?

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da dahil olmak üzere, tüm emekli müşteriler bu cazip promosyondan yaralanabilecekler. Maaşını e-Devlet kapısı üzerinden, danışmandan, ING telefon bankacılığından ve şubeler üzerinden taşıyan ve 3 yıl süreyle ING’den almayı taahhüt eden emekliler promosyon ödemesi alabilecekler.

Promosyon ödemesinin detayları neler?

Emekli maaşını 3 yıl süreyle ING’ye taşıyanlara maaşlarına göre şu ödemeler yapılacak:

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL



10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL



15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL



20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL



ING emekli promosyonuna ek 3000 TL nakit!

Maaşını yalnızca 3 yıl süreyle ING’den almayı taahhüt edenlerin promosyon ödemesi alacağını vurgulayan banka, 3000 liralık ek nakit ödemesi yapacağını da vurguladı. Her bir otomatik fatura ödeme talimatına 600 TL ve toplamda 3000 TL ek ödeme yapacağını duyuran ING, fatura ödeme talimatı nedeniyle oluşan ek ödemenin de hemen hesaplara yatırılacağını aktardı.