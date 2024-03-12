Bist 100
9.135,8 0%
DOLAR
32,05 0,07%
EURO
35,05 0,09%
ALTIN
2.231,99 -0,17%

Bunu yapan ev sahipleri indirimi kapar! İmza atarken o detaya dikkat

Kira Geliri Beyanname Süreci Başladı: Vergi Avantajları ve Önemli Bilgilerle Dolu Yeni Dönem Emekliye Büyük Kolaylık Sağlayacak!

Yayın Tarihi: 12.03.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 12:02
Bunu yapan ev sahipleri indirimi kapar! İmza atarken o detaya dikkat

Mart ayıyla birlikte kira geliri elde edenlerin beyanname dönemi başladı ve mülk sahipleri, gelirlerinden 21 bin lira düşülerek vergi hesaplayacaklar. Bu süreçte ev için yapılan masraflar ve ödenen kiralar da vergiden indirilebilecek. Türkiye'de mart ayı, gelir elde edenler için beyanname dönemi olarak belirlenmiş durumda ve bu gelirler arasında en yaygın olanı kira geliri. Ev ya da iş yeri sahipleri, mülklerini kiraya vermişlerse bu gelirleri Maliye'ye bildirerek vergi hesaplaması yapıyorlar.

Kira geliri beyannamesi vermek zorunda olanlar, gayrimenkul sermaye iradı adı verilen gelirlere sahip olan kişilerdir. Eğer sahip olunan mülkte hisse varsa, yani ortak mülk durumu söz konusuysa, hisse sahipleri de hisse oranlarında beyanname vermek zorundadır.

Bu yılın beyanname dönemi, 2023 yılında elde edilen kira geliri ile ilgili olacak. Yılın tamamında ya da bir bölümünde gelir elde edilmişse, bunların tamamı beyan edilmesi gerekiyor. Beyanname verme şartı, kira geliri elde edenler için her yıl belirlenen istisna tutarı kapsamında değerlendiriliyor. Bu yıl için belirlenen tutar 21 bin lira olup, bu miktarın altında gelir elde edenler beyanname verme zorunluluğuyla karşılaşmıyor. Üzerinde gelir elde edenler için ise beyanname vermek zorunlu, ancak gelirlerinden 21 bin TL düşülüyor.

nakit desteği

Beyanname hazırlama süreci artık oldukça kolay. Gib.gov.tr adresine girilerek hazır beyannamelerden biri seçilerek bilgiler giriliyor. İki seçenek sunulan bu beyannameler, gelir ve giderlere göre farklılık gösteriyor. İki tür beyanname seçeneği bulunuyor: götürü usulü ve gerçek usul. Eğer kiraya verilen konutta herhangi bir gider bulunmuyorsa veya kişinin kendisinin kira gideri yoksa, götürü usulü seçilmelidir. Bu şekilde otomatik olarak istisna tutarı ve yüzde 15 vergi indiriminden yararlanmak mümkün olur.

Ancak, kiraya verilen konut için yapılan masraflar varsa veya kişi kirada oturuyorsa, gerçek usulü seçmek daha avantajlı olacaktır. Bu durumda, tüm masraflar ve giderler vergiden düşülebilir. Kiraya verilen mülk için ödenen sigorta, emlak vergisi, harç gibi ödemeler de vergiden indirilebilir. Eğer kiraya verilen konut kredi ile alındıysa, faiz giderleri de indirim konusu yapılabilir. Ayrıca, kişi kira ödemelerini de beyannameye işleyebilir.

Kira geliri vergisi, iki yöntemden biri seçildikten sonra elde edilen kira gelirinden istisna ve masraflar düştükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanır. Eğer giderler veya ödenen kira, elde edilen gelirle eşit veya fazlaysa, vergi miktarı sıfır olarak hesaplanır. 

nakit desteği

Örneğin, hiç gideri olmayan bir durumda (götürü usulü) 2023 kira geliri 50.000 TL ise, istisna tutarı olan 21.000 TL düştükten sonra kalan 29.000 TL üzerinden hesaplanan vergi miktarı 3.697,50 TL olacaktır. Eğer masraflar varsa (gerçek usul), 2023 kira geliri 50.000 TL, istisna 21.000 TL ve masraf 10.000 TL ise, ödenecek vergi miktarı 2.850 TL olacaktır. Kirada oturan bir kişi ise (gerçek usul), aynı gelir üzerinden kira gideri 29.000 TL ve üstüne sahipse, ödenecek vergi miktarı sıfır olacaktır.

Eğer ev boşsa ve herhangi bir kira geliri elde edilmediyse, kira beyannamesi vermek zorunlu değildir. Ayrıca, boş kalan konutlar için emsal kira bedeli hesaplanmaz ve vergi ödenmez fakat bu konutların korunması amacıyla başkalarına bedelsiz olarak bırakılması durumunda mal sahipleri vergi ödemez.

Kira geliri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2023 yılı için belirlenen 21 bin liralık istisnadan yararlanılamaz. Ayrıca, geriye dönük faiziyle birlikte vergi ve ceza ödemek zorunda kalınabilir.

Beyanname sonrasında vergi tahakkuk ederse veya hiç vergi çıkmazsa, sadece damga vergisini tüm bankalardan kolayca ödemek mümkündür. Kredi kartıyla da ödeme imkanı bulunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

EYT'yi kılpayı kaçıranlar üzülmesin! 50-51 yaşla emeklilik şartı değişti

EYT'yi kılpayı kaçıranlar üzülmesin! 50-51 yaşla emeklilik şartı değişti

Bunu yapan ev sahiplerine 21.000 TL indirim! Tarihi kaçıran üzülecek

Bunu yapan ev sahiplerine 21.000 TL indirim! Tarihi kaçıran üzülecek

Gece sürün sabah 10 yaş gençleşiyor! Gençliğin sırrı bir damlasında

Gece sürün sabah 10 yaş gençleşiyor! Gençliğin sırrı bir damlasında

Faize meydan okuyan kredi: Oranlar 3'ten geri tepetaklak düştü

Faize meydan okuyan kredi: Oranlar 3'ten geri tepetaklak düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10.000 TL maaş alan emekliye sürpriz var! Artık bu oran da maaşa eklenecek
2
Bunu yapan ev sahipleri indirimi kapar! İmza atarken o detaya dikkat
3
SGK uzmanı emeklilere müjdeyi patlattı! 4000 TL'lik sürpriz zam için tarih verdi
4
İki bankadan süper Ramazan kredisi! 400.000 TL nakit başvuruları az önce açıldı
5
Elektrikli SUV'da daha ucuzu yok! Türkiye'ye 465 bin TL'ye sıfır otomobil geliyor
6
Ramazan öncesi yardım ödemeleri başladı! 2900 TL yardımla buzdolabı dolup taşacak
7
Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

Seçim şoku bankaları vurdu: Kredi kartından para çekecekler dikkat taksitler kaldırıldı

Bunu yapan ev sahipleri indirimi kapar! İmza atarken o detaya dikkat

Komşusuna wifi şifresi verenler aman dikkat! Bu karar komşuları birbirine küstürecek

EYT'yi kılpayı kaçıranlar üzülmesin! 50-51 yaşla emeklilik şartı değişti

Bunu yapan ev sahiplerine 21.000 TL indirim! Tarihi kaçıran üzülecek

Faize meydan okuyan kredi: Oranlar 3'ten geri tepetaklak düştü

Gece sürün sabah 10 yaş gençleşiyor! Gençliğin sırrı bir damlasında

Dyson V15 Dikey Süpürge Şok Aktüel Kataloğunda: O fiyata bir daha bulamayacaksınız

Cüzdanını alan BİM'e koşacak! Fiyatı 999 TL'ye kadar düşürüldü

Asgari ücrete Temmuz zammı hüsranı: Karar kesinleşti

Renault bahar indirimini başlattı! O modelinde bomba gibi fiyat

Yeni gelinler bu bilezikten istiyor! Kuyumcularda yok satıyor.