Bunu yapanlar 1 lira para ödemeyecek! Ünlü ekonomist muafiyet tüyosu verdi

Çok sayıda yatırımcı, sahip oldukları değerleri artırmak amacıyla çeşitli yatırım seçeneklerine başvurmakta ve bu seçenekler arasında yatırım fonları da yer almaktadır.

Yakın zamanda, yatırım fonları konusunda dikkate değer bir gelişme meydana geldi. Resmi Gazete’de yer alan bir bildiriyle, yatırım fonlarının vergiden muaf tutulacağı açıklandı.





YÜZDE 7,5’LİK YENİ ORAN

Duyuruya göre, stopaj oranı önceden yüzde 0 iken, 31 Temmuz tarihine kadar yüzde 7,5 olarak belirlendi. Önceki muafiyet sürecinde bu oran yüzde 10 seviyesindeydi; şimdi ise yüzde 7,5 olarak güncellendi. Bu değişiklik, Türk Lirası cinsinden para piyasası borçlanma araçları, yabancı para birimleri hariç kıymetli madenler fon sepeti ve katılım fonları hesaplarını kapsıyor.

KOLÇAK’TAN ÖNEMLİ UYARI

Vergi muafiyeti getirilen kararın ardından tanınmış ekonomist Hatice Kolçak, yatırım fonlarına uygulanan vergi muafiyetiyle ilgili önemli bir noktaya işaret etti.

Kolçak, söz konusu düzenlemenin, hisse senedi içeren yatırım fonlarını kapsamadığını vurgulayarak, “Borsa İstanbul bünyesindeki hisse senedi içeren yatırım fonları vergi muafiyetinden yararlanacak” şeklinde bir açıklama yaptı.

YATIRIM FONU TANIMI

Yatırım fonu, bireylerin birikimlerini değerlendirmek amacıyla oluşturdukları ve profesyonel fon yöneticilerinin yönlendirmesiyle farklı yatırım araçlarına yatırım yapabilen kolektif bir yatırım mekanizmasıdır.

YATIRIM FONLARININ ÇEŞİTLİLİĞİ VE YARARLARI

Yatırım fonları, genellikle hisse senetleri, devlet tahvilleri, altın gibi kıymetli madenler ve çeşitli finansal araçlarda yapılan dengeli yatırımları içerir. Bu fonlar, yatırımcılara geniş bir yelpazede yatırım yapma olanağı sunar.





YATIRIM FONLARININ GETİRDİĞİ AVANTAJLAR

Yatırım fonları, yatırımcıların sermayelerini, miktarına bakılmaksızın, finans piyasalarında deneyimli profesyoneller tarafından yönetilme şansı verir. Bu, yatırımcıların, piyasa uzmanlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalarını sağlar.

Riskin Dağılımı

Yatırım fonları, yatırımcıya tek başına ulaşamayacağı kadar geniş bir yatırım çeşitliliği sunarak riski minimize eder ve potansiyel kazancı maksimize eder. Çeşitli varlık sınıflarına ve sektörlere yayılan yatırımlar, portföy riskini dengeleyerek olası kayıpları minimize eder.





Kazancın Yeniden Yatırılması

Yatırım fonları, yatırımcılara, elde edilen karın ve ana paranın artışının, ek ücret ödemeden yeniden yatırılması yoluyla ekstra kazanç elde etme imkanı tanır.

Örneğin, bir yatırım fonu temettü ödediğinde veya sermaye kazancı elde ettiğinde, bu kazanç genellikle yeniden yatırıma dönüştürülür, böylece yatırımcıların portföy büyüklüğü artar.

Not: Bu içerikteki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır.