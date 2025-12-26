DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Coca‑Cola İçecek Duşanbe’de İkinci Üretim Hattını Açtı — Tacikistan Yatırımı

Coca‑Cola İçecek, Duşanbe tesisine ikinci üretim hattını ekleyerek Tacikistan’da kapasiteyi artırdı; yeni hat 50 doğrudan, 200’den fazla dolaylı istihdam sağlayacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:30
Coca‑Cola İçecek Duşanbe’de İkinci Üretim Hattını Açtı — Tacikistan Yatırımı

Coca‑Cola İçecek Duşanbe’de ikinci üretim hattını devreye aldı

Coca‑Cola İçecek (CCI), Orta Asya ve Kafkasya’daki uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda Tacikistan’daki yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. CCI Tacikistan, Duşanbe tesisinde ikinci üretim hattını açarak bölgedeki üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Resmi açılış töreni

Açılış törenine Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı ve Duşanbe Belediye Başkanı Rüstem İmamali, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir, CCI Ülke Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Ahmet Kürşad Ertin ve CCI Tacikistan Genel Müdürü Burak Ateş katıldı.

Üretim, kapasite ve istihdam etkisi

12 ülkede 36 şişeleme fabrikası ve 10 bin çalışan ile faaliyet gösteren CCI, talepten önce yatırım ilkesiyle Orta Asya’daki büyümesini sürdürüyor. Yeni üretim hattının devreye alınmasıyla Duşanbe tesisinde önemli bir üretim artışı hedeflenirken, yerel ekonomiye katkı da güçlenecek. CCI Tacikistan, yeni hat sayesinde 50 doğrudan ve 200’den fazla dolaylı ilave istihdam sağlayacak. İkinci hattın faaliyete geçmesiyle tesis, geniş bir içecek ürün gamını yerel olarak üretmeye devam edecek.

Yönetimden değerlendirme

CCI CEO’su Karim Yahi, yatırımla ilgili olarak şunları söyledi: "Tacikistan, uzun vadeli büyüme vizyonumuz kapsamında odaklandığımız ülkeler arasında yer alıyor. Bu yatırım, yerel ekonomiye ve topluma katkı sağlama taahhüdümüzün somut bir göstergesi olacak. Duşanbe tesisimizde devreye aldığımız ikinci üretim hattıyla kapasitemizde de önemli bir artış elde edeceğiz".

Sosyal, çevresel ve kurumsal çalışmalar

CCI Tacikistan, 2015 yılında faaliyetlerine başlamasından bu yana ülkenin önde gelen uluslararası yatırımcılarından biri oldu. 2023 Sosyo‑Ekonomik Etki Araştırması’na göre, CCI tarafından Tacikistan ekonomisine yapılan her 1 somoni yatırım, ülke ekonomisinde ilave 3 somoni yaratıyor. CCI ve değer zincirinin ülke ekonomisine toplam katkısı, sanayi sektörünün net çıktısının %2,6sını oluşturuyor.

Şirket, Tacikistan’ın 2023-2037 Yeşil Ekonomi Kalkınma Stratejisi ile uyumlu projeler yürütüyor; kadınların ve gençlerin güçlenmesini destekleyen çalışmalar öncelikli alanlar arasında. Ülke genelinde hayata geçirilen Hohari Man Kadının Güçlenmesi Projesi ile sosyal girişimci kadınlar destekleniyor. Ayrıca Gençliğin Güçlenmesi girişimi kapsamında 2017’den bu yana Tacikistan Futbol Federasyonu ile iş birliği yapılarak gençlerin spor yoluyla gelişimi teşvik ediliyor.

CCI Tacikistan, Nisan 2024’te Coca‑Cola Vakfı tarafından sağlanan hibe ile başlatılan Su Yenileme Projesine öncülük etti. Proje, Orta Asya Bölgesel Çevre Merkezi’nin Tacikistan ofisiyle iş birliği içinde yürütülüyor; Hatlon bölgesindeki kanallar rehabilite edilirken atıl tarım arazileri yeniden üretime kazandırıldı ve damla sulama sistemleri devreye alındı. Bu çalışmalar su kaynaklarının verimli kullanımını artırarak bölge tarımının dayanıklılığına katkı sağlıyor.

Kurumsal sorumluluk ve vergi uyumundaki başarılarıyla CCI Tacikistan, Tacikistan Cumhuriyeti’ne bağlı Vergi Komitesi tarafından 2021, 2022 ve 2023 yıllarında "En İyi Vergi Mükellefi" ödülüne layık görüldü.

COCA-COLA İÇECEK CEO'SU KARİM YAHİ

COCA-COLA İÇECEK CEO'SU KARİM YAHİ

COCA-COLA İÇECEK (CCI), ORTA ASYA VE KAFKASYA’DA UZUN VADELİ BÜYÜME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Memur-Sen 5. Tez Ödül Töreni: Memur Sendikacılığına Akademik Teşvik
2
Bayraktar: 2026'da Akkuyu'da İlk Elektriği Üreteceğiz
3
Pursaklar'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı
4
Coca‑Cola İçecek Duşanbe’de İkinci Üretim Hattını Açtı — Tacikistan Yatırımı
5
Kastamonu'da 'Sazan Sarmalı' Tuzağını Eksper Önledi
6
Çameli Belediyesi'nden 'Güvenli Terazi' ile Pazarda Şeffaflık
7
Bozbey açıkladı: Büyükşehir borcu 8,9 milyar, BUSKİ 23,11 milyar

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı