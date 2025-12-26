Pursaklar'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı

Vatandaşların sağlığı, güvenliği ve huzuru öncelik

Pursaklar Belediyesi, yaklaşan yeni yıl öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için ilçe genelinde denetimlerini artırdı. Belediye, halk sağlığını korumak ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketler, fırınlar, pastaneler, kuruyemişçiler ve yoğunluk yaşanan iş yerlerinde gerçekleştirdikleri kontrollerde gıda güvenliği, hijyen şartları ve mevzuata uygunluk başta olmak üzere birçok kriteri detaylı şekilde inceledi.

Yeni yıl öncesi oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek adına denetimleri sıkılaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yeni yıl öncesinde hemşehrilerimizin, sağlığını ve güvenliğini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi ilçe genelinde sıklaştırdık. Zabıta ekiplerimiz, tüm detayları büyük bir hassasiyetle inceliyor. Amacımız ceza yazmak değil; kurallara uyan, vatandaşına saygı duyan esnafımızı desteklemek ve halk sağlığını korumaktır. Bu anlayışla denetimlerimiz yeni yılda da kararlılıkla devam edecektir. Tüm esnafımıza hayırlı, bereketli kazançlar, kıymetli hemşehrilerimize sağlık ve huzur dolu bir yeni yıl diliyorum’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi yetkilileri, vatandaşların yeni yılı güvenle karşılaması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı ve ilçe sakinlerinden karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, YAKLAŞAN YENİ YIL ÖNCESİNDE VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ŞEKİLDE ALIŞVERİŞ YAPABİLMESİ İÇİN İLÇE GENELİNDE DENETİMLERİNİ ARTIRDI.