DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Pursaklar'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı

Pursaklar Belediyesi, yeni yıl öncesi gıda güvenliği, hijyen ve mevzuata uygunluk için ilçe genelinde denetimleri artırdı; zabıta ekipleri iş yerlerini kontrol ediyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:51
Pursaklar'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı

Pursaklar'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı

Vatandaşların sağlığı, güvenliği ve huzuru öncelik

Pursaklar Belediyesi, yaklaşan yeni yıl öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için ilçe genelinde denetimlerini artırdı. Belediye, halk sağlığını korumak ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketler, fırınlar, pastaneler, kuruyemişçiler ve yoğunluk yaşanan iş yerlerinde gerçekleştirdikleri kontrollerde gıda güvenliği, hijyen şartları ve mevzuata uygunluk başta olmak üzere birçok kriteri detaylı şekilde inceledi.

Yeni yıl öncesi oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek adına denetimleri sıkılaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yeni yıl öncesinde hemşehrilerimizin, sağlığını ve güvenliğini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi ilçe genelinde sıklaştırdık. Zabıta ekiplerimiz, tüm detayları büyük bir hassasiyetle inceliyor. Amacımız ceza yazmak değil; kurallara uyan, vatandaşına saygı duyan esnafımızı desteklemek ve halk sağlığını korumaktır. Bu anlayışla denetimlerimiz yeni yılda da kararlılıkla devam edecektir. Tüm esnafımıza hayırlı, bereketli kazançlar, kıymetli hemşehrilerimize sağlık ve huzur dolu bir yeni yıl diliyorum’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi yetkilileri, vatandaşların yeni yılı güvenle karşılaması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı ve ilçe sakinlerinden karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, YAKLAŞAN YENİ YIL ÖNCESİNDE VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE HUZURLU BİR...

PURSAKLAR BELEDİYESİ, YAKLAŞAN YENİ YIL ÖNCESİNDE VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ŞEKİLDE ALIŞVERİŞ YAPABİLMESİ İÇİN İLÇE GENELİNDE DENETİMLERİNİ ARTIRDI.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, YAKLAŞAN YENİ YIL ÖNCESİNDE VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE HUZURLU BİR...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Memur-Sen 5. Tez Ödül Töreni: Memur Sendikacılığına Akademik Teşvik
2
Bayraktar: 2026'da Akkuyu'da İlk Elektriği Üreteceğiz
3
Pursaklar'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı
4
Coca‑Cola İçecek Duşanbe’de İkinci Üretim Hattını Açtı — Tacikistan Yatırımı
5
Kastamonu'da 'Sazan Sarmalı' Tuzağını Eksper Önledi
6
Çameli Belediyesi'nden 'Güvenli Terazi' ile Pazarda Şeffaflık
7
Bozbey açıkladı: Büyükşehir borcu 8,9 milyar, BUSKİ 23,11 milyar

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı