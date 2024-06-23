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Bursa'da BESAŞ ekmek fiyatlarına yüzde 66 zam! İşte güncel fiyatlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BESAŞ, ekmek fiyatlarına yüzde 66'lık zam yaptı. 400 gram normal ekmek fiyatı 7.50 TL'den 12.50 TL'ye yükseldi. Güncel ekmek fiyatları haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 17:49
Bursa'da BESAŞ ekmek fiyatlarına yüzde 66 zam! İşte güncel fiyatlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerden BESAŞ (Bursa Ekmek ve Besin Sanayi A.Ş.), ekmek fiyatlarında ciddi bir artışa gidiyor. Yarından itibaren geçerli olacak zam ile birlikte 400 gram normal ekmeğin fiyatı 7.50 TL'den 12.50 TL'ye yükseliyor.

NORMAL EKMEK FİYATI ARTTI

BESAŞ tarafından üretilen 400 gram normal ekmek fiyatı yüzde 66'lık bir zam ile 7.50 TL'den 12.50 TL'ye çıkarıldı. Bu fiyat artışı, özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor. Ekmek, Türkiye'de temel gıda maddesi olarak kabul edildiğinden, fiyatındaki bu denli artış, geniş bir kesimi doğrudan etkileyecek.

DİĞER EKMEK ÇEŞİTLERİNİN FİYATLARI

BESAŞ, yalnızca normal ekmek fiyatında değil, diğer ekmek çeşitlerinde de fiyat artışına gitti. İşte yeni fiyat listesi:

Tam Buğday Ekmek: 22.5 TL

Kepekli Ekmek: 17 TL

Çavdarlı Ekmek: 22.5 TL

Ruşeynli Ekmek: 22.5 TL

Ayçekirdekli Ekmek: 25 TL

Organik Siyez Tam Buğday Ekmek: 45 TL

Tam Tahıllı Ekmek: 25 TL

Yulaflı Ekmek: 25 TL

Yöresel Köy Ekmeği: 45 TL

Rol Ekmek: 3 TL

Kepekli Rol Ekmek: 3 TL

Tuzsuz Rol Ekmek: 3 TL

Şampiyon Ekmek: 7.5 TL

Çikolatalı Ekmek: 7.5 TL

Sandviç Ekmeği (3’lü): 10 TL

Fiyat artışlarının ardından Bursa'da yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Temel gıda maddesi olan ekmek fiyatlarındaki bu artışın, özellikle düşük gelirli aileleri olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Vatandaşlar, yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını talep ediyor.

BESAŞ'IN AÇIKLAMASI

BESAŞ yetkilileri, maliyetlerdeki artışın bu zammı zorunlu kıldığını ifade etti. Un, enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükselişlerin fiyatlara yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu belirten yetkililer, bu artışın kalite ve sürdürülebilirlik açısından gerekli olduğunu savundu.

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