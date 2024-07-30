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Doğa Koleji Öğrencileri 2024 YKS'de Önemli Başarı Elde Etti

Doğa Koleji, 2024 YKS'de önemli sıralamalar elde eden öğrencileri ile dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:40
Doğa Koleji Öğrencileri 2024 YKS'de Önemli Başarı Elde Etti

2024 YKS'de Doğa Koleji Öğrencilerinden Önemli Başarı

Doğa Koleji, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ile büyük bir başarı gösterdi. Kolej, yerleştirme puan türüne göre ilk 50'de 3, ilk 100'de 11, ilk 500'de 63, ilk 1000'de 157, ilk 5 binde 452, ilk 10 bin'de ise 794 öğrencisi ile dikkat çekti.

Kampüs Ağı ve Yüksek Başarı Oranı

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan yüzü aşkın kampüsü ile birçok ilde birincilik elde etti. Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, öğrencilerin başarılarında uyguladıkları çeşitli programların etkili olduğunu belirtti. Öğrencilere Global Fırsatlar

Alpözü, açıklamasında, "Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB DP) ve Kanada Çift Diploma Programı ile öğrencilerimize hem Türkiye hem de Kanada'dan lise diploması alma fırsatı sunuyoruz. Böylece dünya standartlarında eğitim imkanı sağlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Öğrencilere Destek ve Yönlendirme

Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz ise, öğrencilere her alanda destek sunarak en doğru yönlendirmeyi yaptıklarını ifade etti. Uz, proje modelli lise eğitimi ile bilimsel süreç becerileri kazandırıp, t-MBA eğitim programı ile iş dünyasına hazırladıklarını vurguladı.

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