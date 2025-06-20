Bursa'da Kadınlar El Emeği ile Gelir Sağlıyor

Bursa'da Kadınların Üretim Hikayesi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi kırsal Doğancı Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar, açtıkları kahvaltı salonunda kendi ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine önemli bir katkıda bulunuyor.

2011 yılında Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği'ni kuran 16 kadın, başlangıçta nakış ve el sanatları üzerine yoğunlaştı. Ancak gıda alanında ilerlemeye karar vererek, 2016 yılında Bursa Valiliği, Osmangazi Kaymakamlığı ve Osmangazi Belediyesi desteğiyle atıl durumdaki 26 yıllık bir okul binasını kahvaltı salonuna dönüştürdüler.

Bu kadınlar, kendi elleriyle ürettikleri kuskus, mantı, tarhana, yufka ve reçel gibi çeşitli ürünleri satışa sunarak, aynı zamanda doğa ile iç içe bir kahvaltı deneyimi de sağlıyorlar.

Başkan Elif Kobak’ın Vurucu Sözleri

Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Elif Kobak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu süreçlere rağmen başarıya ulaşmanın mutluluğunu paylaştı. Kobak, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan (BEBKA) aldıkları hibe desteği ile projelerini geliştirerek 150 bin lira gibi önemli bir destek elde ettiklerini ifade etti.

Kobak, "Burası atıl durumdaydı ve biz sadece üretim yapıyorduk. 2016 yılında resmen başladık, kadınlarımız yılmadı, 8 ay boyunca ücretsiz çalıştık" dedi.

Kendilerinin ürettikleri ev yapımı tarhana ve kuskus başta olmak üzere, hazırladıkları köy kahvaltıları ile müşterilere hizmet sunduklarını belirten Kobak, 40 üyenin 29'unun gönüllü olarak çalıştığını söyledi. "Hepsi köyümüzün gelini ve kızı. Üniversite okumuş kızlarımızın yoğun olduğumuz hafta sonları kahvaltı servisinde destek vermesinden onur duyuyoruz. 2016'dan bu yana her gün açığız" diyerek, birlik ve beraberlik içinde üretim yapmanın bölge için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi kırsal Doğancı Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar açtıkları kahvaltı salonunda kendi ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı iki çocuk annesi Elif Kobak, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi kırsal Doğancı Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar açtıkları kahvaltı salonunda kendi ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı iki çocuk annesi Elif Kobak, AA muhabirine açıklamada bulundu.