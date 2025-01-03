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Bursa'da Tekstil Sektörüne Yönelik Çözüm Buluşması Düzenlendi

Bursa Teknik Üniversitesi, tekstil sektörü temsilcileriyle sorun çözümü üzerine buluştu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:42
Bursa'da Tekstil Sektörüne Yönelik Çözüm Buluşması Düzenlendi

Bursa'da Akademisyenler ve Tekstil Sektörü Temsilcileri Bir Araya Geldi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), akademisyenlerle tekstil sektörü temsilcilerini bir araya getiren "Sorun Çözüm Pazarı" etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, tekstil firmaları temsilcileri AR-GE, tasarım, üretim, inovasyon ve kalite gibi önemli konulardaki sorunlarını akademisyenlere sundu. BTÜ-SAN tarafından gerçekleştirilen etkinlik, akademik uzmanlıkla sanayi ihtiyaçlarını birleştirmeyi hedefliyor.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bursa'nın tekstil alanındaki öncülüğüne dikkat çekti. Çağlar, "Akademik akıl ile sektörü desteklemek ve yeni projeleri birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Bu süreçte gıda ve denizcilik sektörleriyle de işbirliği yapacağız." şeklinde önemli açıklamalarda bulundu.

Bursateknopark Genel Müdürü Ayşe Bedeloğlu ise etkinlikte sürdürülebilir tekstil, kullanılan materyaller ve sektördeki yenilikler hakkında bilgi verdi. Etkinlik kapsamında AB proje destekleri, akıllı tekstiller, yeni teknolojiler ve çevreci çözümler gibi konular üzerinde duruldu.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, akademisyenler ve 30 sektör temsilcisi katılarak bilgilerini paylaştı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri ve tekstil sektörünün temsilcileri, "Sorun Çözüm...

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri ve tekstil sektörünün temsilcileri, "Sorun Çözüm Pazarı" etkinliğinde bir araya geldi. Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTÜ-SAN) tarafından düzenlenen etkinlikte, tekstil firmaları, Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, üretim, inovasyon, kalite konularında karşılaştıkları sorunları aktardı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri ve tekstil sektörünün temsilcileri, "Sorun Çözüm...

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri ve tekstil sektörünün temsilcileri, "Sorun Çözüm Pazarı" etkinliğinde bir araya geldi. Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTÜ-SAN) tarafından düzenlenen etkinlikte, tekstil firmaları, Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, üretim, inovasyon, kalite konularında karşılaştıkları sorunları aktardı.

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