DOLAR
42,95 -0,08%
EURO
50,51 -0,05%
ALTIN
5.984,6 0,29%
BITCOIN
3.806.058,8 -0,79%

Bursa'da Zirai İlaçlar Milyonlarca Arıyı Öldürdü: Arıcılar Sezonu Kaybetti

Bursa'da arıcı Zeynullah Soylu, zirai ilaçlar nedeniyle milyonlarca arı kaybı yaşandığını, kovanlarda ciddi çöküş olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:54
Bursa'da Zirai İlaçlar Milyonlarca Arıyı Öldürdü: Arıcılar Sezonu Kaybetti

Bursa'da Zirai İlaçlar Milyonlarca Arıyı Öldürdü

Bursa’da profesyonel arıcılık yapan 75 yaşındaki Zeynullah Soylu, yaz aylarında uygulanan zirai ilaçlar yüzünden milyonlarca arının kovana dönemeden bahçede öldüğünü açıkladı. Soylu, bölgedeki arıcıların son yılların en kötü sezonunu geçirdiğini vurguladı.

Arı Kayıplarını Anlatıyor

Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynullah Soylu, yaşananları şu sözlerle özetledi: "Birer hafta arayla çok güçlü arılarımız yerle bir oldu. 80 bin nüfuslu arı birden 30 bine düştü. Kovan başına 50 bin arı kaybı çok ciddi bir oran. 100 kovanımda yaşadım bunu. Milyonlarca arı zirai ilaç yüzünden öldü." Soylu, ilçe ve köylerdeki toplam kayıpların hesaplanması gerektiğini söyledi.

Kolonilerde Gözlenen Hasar

Soylu, ölen arıların tamamının kovana getirisi olan arılar olduğunu belirterek, "Poleni getiren, balı yapan arılarım öldü. Arıda kopukluk oldu. İçerdeki ısıyı sağlayamadı kalan arılar. Yavrular gelişemedi öldü içerde çürüme oldu." dedi. Bu durumun arıcılara ilave maliyetler getirdiğini ve kışı en iyi arılarla atlattıktan sonra böyle bir kayıpla karşılaşmalarının ağır olduğunu ekledi.

Arılar ve Bitkiler Karşılıklı Bağımlı

Soylu, Bursa genelinde 1300 üyenin bulunduğunu belirterek, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerdeki arıcıların zirai ilaç uygulamalarından rahatsız olduğunu söyledi. Özellikle armut, kiraz, şetfali ve elma üretiminin yoğun olduğu alanlarda arıcıların büyük zarar gördüğünü vurguladı: "Bal üretmek için çiçeğe ihtiyacımız olduğu kadar o çiçeklerin meyveye dönmesi için de arılara ihtiyaç var."

Çiftçilere Çağrı: İlaçlama Zamanını Değiştirin

Soylu, bazı çiftçilerin arılara dikkat ettiğini ve işbirliği yaptığını ifade ederek, çoğunluğun ise yalnızca kendi üretimini düşündüğünü belirtti. Çözümün basit olduğunu söyleyen Soylu, "Arıya zarar verici ilaç atılmadan bize haber verilirse önlem alırız. Akşam üzeri ikindi vaktinden sonra atsalar ilaçları arılar çok zehirlenmez." diye konuştu. Ayrıca arıların en yoğun çalıştığı zamanın sabah erken saatlerden 11.00’e kadar olduğunu, ikindi sonrası arıların çoğunlukla kovana dönmüş olacağını belirtti ve çiftçilere ilaçlamayı sabah yerine akşam üzeri yapma çağrısı yaptı.

Soylu, Uludağ eteklerinde doğal kestane ve çiçek balı ürettiklerini söyleyerek, bu sezon yaşanan kayıpların onarılmasının kolay olmayacağını, yeniden tam kapasite üretime geçme çabalarının sürdüğünü ifade etti.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE PROFESYONEL OLARAK ARICILIK YAPAN 75 YAŞINDAKİ ZEYNULLAH SOYLU, ZİRAİ...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE PROFESYONEL OLARAK ARICILIK YAPAN 75 YAŞINDAKİ ZEYNULLAH SOYLU, ZİRAİ İLAÇLAR YÜZÜNDEN MİLYONLARCA ARISININ KOVANA DÖNEMEDEN BAHÇEDE ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE PROFESYONEL OLARAK ARICILIK YAPAN 75 YAŞINDAKİ ZEYNULLAH SOYLU, ZİRAİ...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksa Doğalgaz, AGDAŞ'ı Satın Alarak Operasyonunu Genişletti
2
Vodafone Pay 8,5 milyon indirmeye ulaştı — Nakit iadeler 200 milyon TL'ye yakın
3
Başkan Kıvanç: Adana’yı 2026'da Türkiye’nin İkinci Büyük Üretim Üssü Yapacağız
4
Bursa'da Zirai İlaçlar Milyonlarca Arıyı Öldürdü: Arıcılar Sezonu Kaybetti
5
Beytüşşebap’ta Arıcılık Atağı: BEYKOP ile Organik Bal Üretimi Güçleniyor
6
Van'da 27 yıllık Mısır Çarşısı iki katlı modern arastaya dönüşüyor
7
Adalı Kart'a Özel Hastane Katıldı — Sağlıkta %15 İndirim

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları