Bursa'da Zirai İlaçlar Milyonlarca Arıyı Öldürdü: Arıcılar Sezonu Kaybetti

Bursa'da Zirai İlaçlar Milyonlarca Arıyı Öldürdü

Bursa’da profesyonel arıcılık yapan 75 yaşındaki Zeynullah Soylu, yaz aylarında uygulanan zirai ilaçlar yüzünden milyonlarca arının kovana dönemeden bahçede öldüğünü açıkladı. Soylu, bölgedeki arıcıların son yılların en kötü sezonunu geçirdiğini vurguladı.

Arı Kayıplarını Anlatıyor

Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynullah Soylu, yaşananları şu sözlerle özetledi: "Birer hafta arayla çok güçlü arılarımız yerle bir oldu. 80 bin nüfuslu arı birden 30 bine düştü. Kovan başına 50 bin arı kaybı çok ciddi bir oran. 100 kovanımda yaşadım bunu. Milyonlarca arı zirai ilaç yüzünden öldü." Soylu, ilçe ve köylerdeki toplam kayıpların hesaplanması gerektiğini söyledi.

Kolonilerde Gözlenen Hasar

Soylu, ölen arıların tamamının kovana getirisi olan arılar olduğunu belirterek, "Poleni getiren, balı yapan arılarım öldü. Arıda kopukluk oldu. İçerdeki ısıyı sağlayamadı kalan arılar. Yavrular gelişemedi öldü içerde çürüme oldu." dedi. Bu durumun arıcılara ilave maliyetler getirdiğini ve kışı en iyi arılarla atlattıktan sonra böyle bir kayıpla karşılaşmalarının ağır olduğunu ekledi.

Arılar ve Bitkiler Karşılıklı Bağımlı

Soylu, Bursa genelinde 1300 üyenin bulunduğunu belirterek, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerdeki arıcıların zirai ilaç uygulamalarından rahatsız olduğunu söyledi. Özellikle armut, kiraz, şetfali ve elma üretiminin yoğun olduğu alanlarda arıcıların büyük zarar gördüğünü vurguladı: "Bal üretmek için çiçeğe ihtiyacımız olduğu kadar o çiçeklerin meyveye dönmesi için de arılara ihtiyaç var."

Çiftçilere Çağrı: İlaçlama Zamanını Değiştirin

Soylu, bazı çiftçilerin arılara dikkat ettiğini ve işbirliği yaptığını ifade ederek, çoğunluğun ise yalnızca kendi üretimini düşündüğünü belirtti. Çözümün basit olduğunu söyleyen Soylu, "Arıya zarar verici ilaç atılmadan bize haber verilirse önlem alırız. Akşam üzeri ikindi vaktinden sonra atsalar ilaçları arılar çok zehirlenmez." diye konuştu. Ayrıca arıların en yoğun çalıştığı zamanın sabah erken saatlerden 11.00’e kadar olduğunu, ikindi sonrası arıların çoğunlukla kovana dönmüş olacağını belirtti ve çiftçilere ilaçlamayı sabah yerine akşam üzeri yapma çağrısı yaptı.

Soylu, Uludağ eteklerinde doğal kestane ve çiçek balı ürettiklerini söyleyerek, bu sezon yaşanan kayıpların onarılmasının kolay olmayacağını, yeniden tam kapasite üretime geçme çabalarının sürdüğünü ifade etti.

