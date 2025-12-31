DOLAR
Kayseri’nin 11 aylık ihracatı 3 milyar 469 milyon 75 bin dolar — OSB Başkanı Yalçın

Kayseri'nin 2025 yılı ilk 11 aylık ihracatı 3 milyar 469 milyon 75 bin dolar oldu; Kasım ihracatı 314 milyon 776 bin dolara geriledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:40
Kasım 2025 dış ticaret verileri değerlendirildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan 2025 yılı Kasım ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, Kayseri’nin Kasım ayı ihracatının bir önceki aya göre düşüş gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

"Kayseri’nin ihracatı bir önceki aya göre yüzde 7,89 oranında düşüş göstererek 314 milyon 776 bin dolar oldu. Kayseri’nin 2025 yılı ilk 11 aylık ihracatı 3 milyar 469 milyon 75 bin dolar seviyesine ulaştı. 12 aylık projeksiyona baktığımızda ise 3,8 milyar dolar civarında bir rakamla 2025 yılı ihracatımızı kapatacağımızı düşünüyoruz"

İthalata ilişkin verileri de paylaşan Yalçın, Kayseri’nin Kasım ayı ithalat rakamı 125 milyon 488 bin dolar olarak gerçekleştiğini ve bunun da bir önceki aya göre yüzde 4,70 düştüğünü aktardı. Şehrin ilk 11 aylık ithalatı ise 1 milyar 587 milyon 394 bin dolar oldu.

Yalçın ayrıca ülke geneli verilerine değinerek, Türkiye’nin ihracatının 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 22 milyar 536 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 2,6 artışla 30 milyar 518 milyon dolar olduğunu söyledi.

Sanayicilerin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmesinde Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayicilerimiz açısından zorlukların ön planda olduğu bir yılı geride bırakırken, ihracat rakamlarındaki görünüm umutlarımızı artırmaktadır. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, dünya ekonomisini olduğu gibi ülkemizi etkilemektedir. Yüksek enflasyon ortamı toplumun tüm kesimleri gibi sanayicilerimizi de etkilemiştir. 2026 yılına girerken sanayiciler olarak beklentimiz, enflasyonun kalıcı olarak kontrol altına alınması, kur dengesizliğinin sona ermesi, daha fazla kredi imkânlarının oluşturulması ve dış pazarlardaki rekabetçi gücümüzün desteklenmesidir. Sağlanacak yeni desteklerle birlikte sanayicilerimiz 2026 yılında yeni başarı hikâyeleri yazmaya hazırdır"

Yalçın, konuşmasını tüm ihracatçılara ve sanayicilere ekonomiye sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

