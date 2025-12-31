Tavşanlı'da Tarım ve Sulama İçin Yeni Yol Haritası

Tavşanlı'da tarımsal gelecek masaya yatırıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, bölge tarımını kalkındırmak ve sulama sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla kapsamlı bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantı, Milletvekili Mehmet Demir başkanlığında gerçekleştirildi ve ilçenin tarımsal geleceğine yön verecek kararlar gündeme alındı.

Toplantı katılımcıları

Toplantıya; AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Gökçe, Tavşanlı Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, DSİ Kütahya Şube Müdürü İbrahim Kavak, DSİ İşletme Bakım Başmühendisi Metin Erkul, Tavşanlı Sulama Birliği Başkanı Oğuzhan Dinç, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Balı ve İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Yüksel katıldı.

Gündem ve alınan kararlar

Toplantıda, Tavşanlı genelindeki tarımsal üretimin artırılması, mevcut sulama altyapısının modernizasyonu ve çiftçilerin sahada karşılaştığı kronik sorunlar kapsamlı biçimde ele alındı. Özellikle su kaynaklarının verimli kullanımı ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek sulama projeleri toplantının en önemli gündem maddelerini oluşturdu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Mehmet Demir, üretim odaklı bir siyaset izlendiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Toplantımızda Tavşanlı’mızın tarımsal üretimi ve sulama altyapısı üzerine önemli kararlar aldık. Üreticimizi güçlendiren, suyu verimli kullanan ve kırsal kalkınmayı önceleyen çalışmalarımızı istişare kültürüyle sürdürmeye devam edeceğiz. Tavşanlı tarımını daha ileriye taşımak için katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

DSİ ve Tarım Müdürlüğü yetkililerinin teknik sunumlarıyla ilerleyen toplantının, ilçedeki yeni yatırımların yol haritasını belirlediği belirtildi. Yerel yönetim ile merkezi hükümet iş birliğiyle kırsal kalkınma hamlelerinin hızlandırılacağı ifade edildi.

TAVŞANLI TARIMI İÇİN BİRARADALAR