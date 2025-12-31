DOLAR
Mardian Mall 2026 Vizyonu: Mardin'in Ekonomi ve İstihdam Merkezi

Mardian Mall, yıllık yaklaşık 12 milyon ziyaretçi, 100’e yakın mağaza ve bin 500’e yakın istihdamla 2026'da Mardin'in ekonomi, eğlence ve sosyal yaşam merkezi olmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:37
Mardian Mall, Mardin’in alışveriş, eğlence ve sosyal yaşamının merkezinde güçlü bir ekonomik performans ve geniş istihdam ağıyla 2026 yılına iddialı bir vizyonla giriyor. Alışverişten kültüre kadar sunduğu zengin içerik ve yüksek ziyaretçi sirkülasyonu ile AVM, şehir yaşamına önemli bir değer katıyor.

Ekonomiye katkı ve ticari dinamizm

Yıllık yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırlayan Mardian Mall, bölgedeki organize perakendenin en güçlü aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. AVM genelinde oluşan milyarlarca lira seviyesindeki yıllık ciro hacmi, mağazaların performansına olduğu kadar şehir ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Bu ticari hareketlilik, çevre esnaf ve hizmet sektörüne de yansıyarak Mardin ekonomisinde önemli bir çarpan etkisi yaratıyor.

İstihdam ve mağaza çeşitliliği

Bünyesinde barındırdığı 100’e yakın mağaza ve güçlü marka karması ile Mardian Mall, doğrudan ve dolaylı olarak bin 500’e yakın kişiye istihdam sağlıyor. Yeni mağaza yatırımları, kampanya dönemleri ve yıl boyunca planlanan etkinliklerle istihdamın sürdürülebilir şekilde korunması ve artırılması hedefleniyor.

Sosyal yaşamın merkezi

Alışverişin yanı sıra konserler, kültürel etkinlikler, çocuk ve aile organizasyonları, sosyal buluşmalar ve eğlence konseptleriyle Mardian Mall, Mardin’de alışveriş, eğlence ve sosyal yaşamın tek adreste buluştuğu merkez olma özelliğini güçlendiriyor. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden yapı, AVM’yi şehrin günlük yaşamının vazgeçilmez parçası haline getiriyor.

2026 vizyonu ve dijital dönüşüm

2026 vizyonu kapsamında dijitalleşme yatırımlarını artırmayı hedefleyen Mardian Mall, veri odaklı kampanya yönetimi, ziyaretçi deneyimini geliştiren teknolojik uygulamalar ve zengin etkinlik takvimiyle hem mağazaların ticari performansını hem de şehir ekonomisine sağlanan katkıyı daha ileri taşımayı amaçlıyor.

Mardian Mall AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti:

Mardian Mall, Mardin’de yalnızca alışveriş yapılan bir alan değil ekonominin, istihdamın ve sosyal yaşamın kesiştiği güçlü bir merkezdir. Yıllık ziyaretçi sayımız ve ciro performansımız, doğru yönetim anlayışı ve güçlü marka karmasının bir sonucudur. 2026 yılında da Mardin’in alışveriş, eğlence ve sosyal yaşamının kalbinde yer alan tek adres olma sorumluluğuyla hareket etmeye devam edeceğiz.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

