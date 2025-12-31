DOLAR
Manisa TSO Başkanı Yılmaz: Tarım, Tekstil ve İnşaatta Daralma — 2026'da Finansman Şart

Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, 2025'te tarım, tekstil ve inşaatta daralma yaşandığını belirtti; 2026'da finansman sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:54
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ümit Türek yönetiminde ve meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı değerlendirildi, ülke ve dünya ekonomisindeki gelişmeler ile Manisa iş dünyasının durumu ele alındı.

2025'in genel değerlendirmesi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, 2025'in ekonomik göstergeler açısından bir önceki yıla göre daha olumlu geçtiğini ancak yapısal sorunların sürdüğünü belirtti. Yılmaz, bazı sektörlerdeki daralmaya dikkat çekti ve 2026 için finansman ihtiyacına işaret etti.

"Bazı sektörlerimiz 2025 yılında ciddi sıkıntılar yaşadı"

Sektörel değerlendirmesinde Başkan Yılmaz, tarım, sanayi (özellikle tekstil) ve inşaat sektörlerindeki sıkıntılara vurgu yaptı. Tarım sektöründeki küçülmenin tarımsal ve hayvansal üretimde kayıplara yol açtığını; tekstil alanında ise sanayi üretiminde ciddi daralmalar görüldüğünü ifade etti. Ayrıca inşaatta konut ve kira fiyatlarındaki artışın maliyetleri yükselttiğini ve sosyal sorunlara neden olduğunu belirtti. Yılmaz, Euro/Dolar paritesindeki yükselişin ihracatçılar ve turizmciler üzerinde ek baskı oluşturduğunu kaydetti.

Üretim ve yatırım vurgusu

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin itici gücünün tüketim değil, üretim ve yatırım olması gerektiğini vurguladı. Tüketim kaynaklı geçici canlanmalar yerine katma değerli üretim ve kalıcı yatırımları önceleyen bir büyüme modelinin benimsenmesi gerektiğini söyledi.

"Ülkemize yeni yatırımlar çekebilmek için yatırım ortamını iyileştirmeliyiz. Sanayicimizin ve tüccarımızın en büyük beklentisi, 2026 yılında finansman sorununun hafiflemesi ve kredi kısıtlarının kaldırılmasıdır"

SEGE-2025 verileri: Manisa'nın güçlü konumu

Yılmaz, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan SEGE-2025 verilerine değinerek Manisa’nın sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından üst sıralarda yer aldığını belirtti. SEGE-2025'e göre Manisa; 81 il arasında 20’nci sırada, teşvik belgeli yatırımların toplam tutarında %5,3 pay ile 4’üncü sırada, istihdam oranında 13’üncü sırada, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde çalışan oranında 8’inci sırada ve kişi başına düşen ihracatta 14’üncü sırada yer aldı. Yılmaz bu verilerin Manisa’nın güçlü sanayi altyapısını ve rekabetçi yapısını ortaya koyduğunu ifade etti.

2025 faaliyetleri ve 2026 bütçesi

Toplantıda Manisa TSO’nun 2025 boyunca yürüttüğü faaliyetler paylaşıldı. İhracat, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, enerji verimliliği, e-ticaret, kurumsal yönetim ve devlet destekleri konularında seminer ve paneller düzenlendi; ulusal ve uluslararası projeler, iş ve inceleme gezileri, eğitim programları ve genç istihdamını destekleyici çalışmalarla Manisa iş dünyasına katkı sağlandı.

Mecliste Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2026 Yılı Bütçesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen bütçenin, Odanın hizmet kapasitesinin artırılması ve Manisa iş dünyasının rekabet gücünün desteklenmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Yeni yıl mesajı

Toplantının sonunda Başkan Yılmaz, 2026 için temennilerini paylaştı: "2026 yılının iş dünyamıza, şehrimize ve ülkemize sağlık, huzur, bereket ve başarı getirmesini diliyorum. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üretim, yatırım ve istihdam odaklı çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz".

