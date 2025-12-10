Bursa Kestanesi Büyükşehir’le Yeniden Filizleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin yüzyıllardır süregelen tarım kültürünün ve gastronomi mirasının simgelerinden olan AB Coğrafi İşaretli Bursa kestanesine can vermek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Belediye, fideden pazarlamaya dek üreticilere her aşamada destek sağlayarak kent üretimini ve kırsal kalkınmayı hedefliyor.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlenen “Bursa Kestanesinin Geleceği” panelinde, topraktan sofraya uzanan süreçteki sorunlar, bilimsel ve teknik ihtiyaçlar tartışıldı. Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra büyükşehir yöneticileri, akademisyenler, kamu kurumları temsilcileri, üreticiler ve sektör paydaşları katıldı. Katılımcılara program öncesinde pişmiş kestane, kestaneli sarma, kestaneli kurabiye, kestane şurubunda kabak tatlısı, kestane şekeri, kestane çorbası gibi yerel lezzetler ikram edildi.

Başkan Bozbey: "Bursa kestanesini yeniden kazanmalıyız"

Başkan Mustafa Bozbey, geçmişte kentte çok daha geniş kestane alanları olduğunu hatırlatarak kestanenin zaman içinde yok oluşuna dikkat çekti. Bozbey konuşmasında şunları söyledi: "Bu durum Bursa’ya yakışmıyor. Bursa’da yetişen kestanelerin, diğer bölgelerdeki kestanelerden daha lezzetli ve kaliteli olduğu anlatılıyor. Tekrar bu duruma dönmemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlar olarak bilimsel veriler ışığında çalışarak Bursa kestanesini yeniden kazanmalıyız. Bu konuda geçen yıl önemli bir adım attık ve süreci devam ettiriyoruz"

Hedef: Marka değeri ve üretimi artırmak