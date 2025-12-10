Bursa Kestanesi Büyükşehir’le Yeniden Filizleniyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin yüzyıllardır süregelen tarım kültürünün ve gastronomi mirasının simgelerinden olan AB Coğrafi İşaretli Bursa kestanesine can vermek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Belediye, fideden pazarlamaya dek üreticilere her aşamada destek sağlayarak kent üretimini ve kırsal kalkınmayı hedefliyor.
Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlenen “Bursa Kestanesinin Geleceği” panelinde, topraktan sofraya uzanan süreçteki sorunlar, bilimsel ve teknik ihtiyaçlar tartışıldı. Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra büyükşehir yöneticileri, akademisyenler, kamu kurumları temsilcileri, üreticiler ve sektör paydaşları katıldı. Katılımcılara program öncesinde pişmiş kestane, kestaneli sarma, kestaneli kurabiye, kestane şurubunda kabak tatlısı, kestane şekeri, kestane çorbası gibi yerel lezzetler ikram edildi.
Başkan Bozbey: "Bursa kestanesini yeniden kazanmalıyız"
Başkan Mustafa Bozbey, geçmişte kentte çok daha geniş kestane alanları olduğunu hatırlatarak kestanenin zaman içinde yok oluşuna dikkat çekti. Bozbey konuşmasında şunları söyledi: "Bu durum Bursa’ya yakışmıyor. Bursa’da yetişen kestanelerin, diğer bölgelerdeki kestanelerden daha lezzetli ve kaliteli olduğu anlatılıyor. Tekrar bu duruma dönmemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlar olarak bilimsel veriler ışığında çalışarak Bursa kestanesini yeniden kazanmalıyız. Bu konuda geçen yıl önemli bir adım attık ve süreci devam ettiriyoruz"
Hedef: Marka değeri ve üretimi artırmak
Bozbey, üretim rakamlarına dikkat çekerek şunları paylaştı: Çin'de bir buçuk milyon ton, Japonya'da 720 bin ton, Türkiye'nin ise 700 bin ton civarında kestane üretimi bulunduğunu; Bursa'da ise kestane üretiminin 3.5 tona kadar düştüğünü belirtti. Başkan ayrıca şu vurguyu yaptı: "Bursa Kestanesi, Kasım 2017'de AB Coğrafi İşaret Tescili aldı. Bu yüzden kestaneye kent yöneticileri ve üreticiler olarak sahip çıkmalıyız. Her zaman üreticilerimizin yanındayız. Üreticilerimize kestane fidesi dağıtıyoruz ve dağıtmaya devam edeceğiz. Bursa'nın markası olan kestane üretimine destek olmak bizlerin sorumluluğudur. Bursa'da tekrar tonajı yükseltmeliyiz. İnşallah alacağımız tedbirler ve uygulamalarla Bursa'nın kestanesini tüm dünyaya duyuracağız"
Panelin birinci oturumu: Üretim, hastalıklar ve zararlılar
Panelin ikinci oturumu: Değer yaratma ve alternatif kullanımlar
Panelin ilk bölümünde kestanenin mevcut durumu, üretimdeki zorluklar ve talepler ele alındı. Moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ)’nden Prof. Dr. Cevriye Mert’in yaptığı oturumda konuşanlar ve konuları şunlardı:
Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy (Bursa Kent Konseyi Başkanı) — İklim değişiklikleri ile oluşabilecek riskler.
Doç. Dr. Himmet Tezcan (BUÜ) — Kestane hastalıkları ve mücadelesi.
Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya (Bursa Teknik Üniversitesi) — Kestane gal arısı ile alternatif savaş yöntemleri.
Dr. Kıymet Senan Savaş (Bursa İl Tarım Müdürlüğü) — Kestane zararlıları ve mücadelesi.
Orman Yüksek Mühendisi Özden Açıcı (Orman Bölge Müdürlüğü) — Biyolojik mücadele ve toplama alanlarındaki güvenlik önlemleri.
Ertuğrul Sünel (Üretici) — Üretimde yaşanılan sorunlar ve talepler.
İkinci oturumda kestanenin katma değer yaratma potansiyeli ve alternatif kullanım alanları görüşüldü. Moderatörlüğünü BUÜ’den Öğr. Gör. Fatih Yıldırım’ın üstlendiği bölümde sunulan konular:
Dr. Gülşen Özduran (Mudanya Üniversitesi) — Kestanenin sağlık ve beslenme ürünlerinde kullanımları.
Oktay Gülbahar (Bursa Aşçılar Derneği) — Gastronomide yenilikçi kullanımlar.
Ebru Aygün (Kardelen Kestane Yöneticisi) — Kestane şekerinin coğrafi işaret süreci.
Hakan Aydın (Artizan Fırın) — Endüstriyel ve tarımsal üretimler.
Emir Topuk (Fasulyeli) — Yemeklerde geleneksel kullanım alanları.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması, kent tarımının güçlendirilmesi ve AB Coğrafi İşaretli Bursa kestanesinin marka değerinin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Belediye, üreticiye fide desteği, teknik danışmanlık ve pazarlama desteğiyle kestanenin üretim ve tanıtımını artırmayı hedefliyor.
