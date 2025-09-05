Bursa Osmangazi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Olay Yeri ve Müdahale

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa Osmangazi'de çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangın, Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale Detayları

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Kullanılan ekipman ve personel şunlardı: 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personel.

OGM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, yangının orman dışı alanda başlayarak ormana sıçradığı, ancak şu anda kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyu bilgilendirilmeye devam edecek.