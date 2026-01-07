Bursa siyah inciri ihracatı yükseldi: Kilogram başına 1 dolar artış

Zirai don ve kuraklık gibi zorluklara rağmen, Kraliçe inciri olarak da bilinen Bursa siyah inciri ihracatı 2024’e göre artış kaydetti. Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, Türkiye hem taze hem de kurutulmuş incir üretiminde dünya lideri konumunu sürdürerek ihracattan önemli pay alıyor.

Tescil, üretim ve coğrafi veri

Yüzyıllardır bu topraklarda yetişen ve doğallığı, eşsiz aroması ile yüksek besin değeriyle öne çıkan Bursa siyah inciri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 3 Mayıs 1990’da "Bursa siyahı" olarak tescil edildi. Avrupa Birliği resmi tescilini ise 24 Eylül 2024 tarihinde aldı. Tanımlı coğrafi alan Bursa’da toplam 151 köy/mahalleyi kapsıyor ve Türkiye’nin toplam incir ihracatının %70’inden fazlasını karşılıyor.

İhracat ve fiyat artışı

Geçen yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen Bursa siyah inciri ihracatı, 2024’e göre yüzde 12,3 artışla 70,3 milyon dolar seviyesine çıktı. İhracatta kilogram başına değer de yaklaşık 1 dolar yükseldi; 2024’te kilogramı 3,46 dolar olan ürün, 2025’te ortalama 4,43 dolar’dan ihraç edildi. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) 2025’deki bu ürün ihracatı 33,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Başlıca pazarlar

Bursa siyahı ihracatında en büyük alıcı Almanya oldu; ihracat değeri 21 milyon dolar olarak kaydedildi. Bunu 7,8 milyon dolar ile Avusturya, 6 milyon dolar ile Hollanda, 5,8 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 4 milyon dolar ile İsviçre izledi.

UYMSİB Başkanı’nın değerlendirmesi

UYMSİB Başkanı Senih Yazgan, zirai don ve kuraklık nedeniyle kalitesiz ürün oluştuğunu ve bunun ihracat rakamlarını etkilediğini belirterek, "Miktar olarak ihracatımız 18 bin tonlardan 15 bin tona geriledi. Kaliteli ürün olsaydı çok daha iyi rakamlara ulaşabilirdik" dedi. Yazgan, Bursa siyahının Türkiye’nin farklı bölgelerinde de üretildiğini; Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli’de yetiştirildiğini, Bursa ürününün daha kalın kabuklu ve raf ömrünün daha uzun olduğunu, erken olgunlaşma nedeniyle pazarda avantaj sağladığını vurguladı.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen 70,3 milyon dolar barajının aşılmasını başarı olarak nitelendiren Yazgan, Türkiye’nin tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu ancak yeterince değerlendirilmediğini söyledi.

