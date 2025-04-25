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Bursa Ticaret Borsası'ndan Rekor Artış: Tescil Hacmi Yüzde 66 Büyüdü

Bursa Ticaret Borsası, 2024 yılı ilk çeyrek tescil işlem hacmini yüzde 66 artırarak 16,3 milyar lira seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:25
Bursa Ticaret Borsası'ndan Rekor Artış: Tescil Hacmi Yüzde 66 Büyüdü

Bursa Ticaret Borsası'ndan Etkileyici Performans

Bursa Ticaret Borsası (BTB), 2024 yılının ilk çeyreğindeki tescil işlem hacminin yüzde 66 artışla 16 milyar 322 milyon 525 bin lira olarak gerçekleştiğini açıkladı. BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, bu verilerin 2024 yılının aynı dönemine göre elde edildiğini vurguladı.

Yılın Beklentileri ve Zorluklar

Matlı, sıkı para politikaları, finansmana erişim zorlukları ve küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen bu olumlu sonucun elde edildiğine dikkat çekti. 2024 yılını 46,5 milyar lira düşük bir tescil işlem hacmiyle tamamladıklarını hatırlatan Matlı, üyelerin özverili çalışmalarının bu başarıda büyük rol oynadığını ifade etti.

Ürün Dağılımı

BTB'nin tescil işlem hacmindeki en büyük payı 6 milyar 756 milyon lira ile zeytin alırken, bunu sırasıyla:

  • 1 milyar 742 milyon lira ile canlı hayvan,
  • 1 milyar 651 milyon lira ile yaş sebze-meyve,
  • 1 milyar 207 milyon lira ile et,
  • 1 milyar 24 milyon lira ile yumurta takip etti.

Gıda Güvenliği ve Ekonomik Büyüme Vurgusu

BTB'nin yalnızca işlem hacmini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda üretim ve emek değerini tescillemeye de devam ettiğini belirten Matlı, çabalarının Türkiye’nin gıda arz güvenliğine ve ekonomik büyümeye katkı sunduğunun altını çizdi. Ayrıca, Gıda UR-GE projesi ve devam eden Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi ile Bursa’nın tarımsal değerlerini küresel pazarlara taşımayı hedeflediklerini söyledi.

BTB, bu vizyon ile Bursa’yı gıda sektöründe bölgesel bir güç haline getirme çabasındadır.

Bursa Ticaret Borsasının (BTB), yılın ilk çeyreğindeki tescil işlem hacmi, 2024'ün aynı dönemine...

Bursa Ticaret Borsasının (BTB), yılın ilk çeyreğindeki tescil işlem hacmi, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 16 milyar 322 milyon lira oldu.

Bursa Ticaret Borsasının (BTB), yılın ilk çeyreğindeki tescil işlem hacmi, 2024'ün aynı dönemine...

Bursa Ticaret Borsasının (BTB), yılın ilk çeyreğindeki tescil işlem hacmi, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 16 milyar 322 milyon lira oldu.

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