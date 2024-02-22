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Büyük yumurta sadece 87 TL'ye düştü' Herkes kapıyor stoklar tükenmek üzere

Yumurtada indirim kampanyası bekleyen vatandaşlara müjde dolu haber Tarım Kredi Kooperatifi marketlerden duyuruldu. 21 Şubat 2024 itibariyle başlatılan kampanyada yumurta 87 TL’ye kadar düştü. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 22.02.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:59
Büyük yumurta sadece 87 TL'ye düştü' Herkes kapıyor stoklar tükenmek üzere

Tarım Kredi Kooperatifi marketler birçok tema gıda ve hijyen ürünlerini uygun fiyatlarla satışa çıkarmaya devam ederken, bu sefer 21 Şubat 2024 tarihi itibariyle yumurta indirim kampanyasını başlattı. Büyük boy yumurtayı 25 Şubat 2024 tarihine kadar 87,50 TL’ye düşürdüğünü açıkladı. Stoklarla sınırlı olan bu ürün tüm Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde indirimli şekilde satışta olacak. İşte uygun fiyatlarla satışa çıkartılan büyük boy yumurta ürünü indirim detayları….

Büyük yumurta sadece 87 TL'ye düştü' Herkes kapıyor stoklar tükenmek üzere

30’LU YUMURTA 87,50 TL'YE SATIŞTA ALINACAK

30’lu M boy yumurtada indirim kampanyası bekleyen vatandaşlar koştur koştur Tarım Kredi Kooperatifi marketlerin yolunu tuttu. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde aldıkça aldıran fiyatlar kampanyası kapsamında 21 25 Şubat 2024 tarihi arasında birçok ürün uygun fiyatlarla satışa çıkartılmışken, en çok dikkat çeken ürünler arasında 30’lu M boy yumurtanın 87,50 TL’ye satışa çıkartılması oldu. Evlerin vazgeçilmez ürünlerinden birisi olan her yemekte kahvaltıda kullanılan yumurtanın 30’lusu 87,50 TL’den 25 Şubat 2024 tarihine kadar satılacak. Uygun fiyatlarla yumurta satın almak isteyen vatandaşlar, kendilerine en yakın Tarım Kredi Kooperatifi market şubelerine giderek bu fırsattan yararlanabilecek.

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