Büyükataman: Emekliler İçin Temmuz'u İşaret Etti

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yılın ikinci altı ayında emeklilere yönelik ek düzenlemelerin kuvvetle muhtemel olduğunu, bunun daha fazla tehir edilemeyeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:27
Büyükataman: Emekliler İçin Temmuz'u İşaret Etti

Büyükataman: Emekliler İçin Temmuz'u İşaret Etti

MHP Genel Sekreteri Bursa'da basın toplantısı düzenledi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında emeklilere yönelik düzenleme sinyali verdi. Büyükataman, yılın ikinci altı ayında ek düzenlemelerle bazı iyileştirmelerin yapılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.

Büyükataman, TBMM’nin bu konuda müşterek irade ortaya koyduğu anda yeni bir yasayla ek tedbirlerin alınmasının ve bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesinin zor olmadığını vurguladı.

Toplumsal kesimlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, "Emeklilerimiz, dar gelirlilerimiz, esnafımız, tarımla meşgul olan çiftçilerimizin durumları gerçekten hepimizi üzüyor. Sıkıntılı tablo ortada olduğu muhakkak. Bunu yok varsaymak görmezlikten gelmek, pembe tablolar çizmek kendimizi kandırmak olur. Ülkenin gerçeklerini dikkate alarak; bir takım problemler telafi edildikçe, sorunlar çözüme kavuşturuldukça, çok ciddi kaynakların başta emeklilerimiz olmak üzere hayat sandartlarını yükseltmek adına yoğunlaştırılacağını biliyorum."

Büyükataman, emeklilerle ilgili hazırlıkların iyi niyetli olduğunu ifade ederek, "Yılın ikinci altı ayında ek bir takım düzenlemelerle emeklilerimiz adına bazı iyileştirme yapılma ihtimali kuvvetle muhtemel, bekleyelim. Bu problemin daha fazla tehire tahammülü yok. Toplumun bütün kesimleri, bütün siyasi partilerimiz iyi niyetle bu konuda çözüm bulmak konusunu sürekli ifade ediyorlar. Müşterek iradenin makul bir çözüme evrileceğini umut ediyorum. Ben yılın ikinci 6 ayında emeklilerimiz adına iyileştirmenin yapılabileceğini düşünüyorum."

Büyükataman, emekliler için temmuz ayını işaret etti

Büyükataman, emekliler için temmuz ayını işaret etti

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli OSB Türkiye'nin 18. Yeşil OSB'si Oldu — Teknopark ve Yeni Yatırımlar
2
Tunceli’de 175 Projede 27 Milyarı Aşan Yatırım: Nakdi Gerçekleşme %85,59
3
Denizli OSB Teknopark İnşaatında Yönetim Kurulu İncelemesi
4
Altın ve Gümüşte Rekor: Ons Altın 4 bin 967 Dolar, Ons Gümüş 99 Dolar
5
Erzurum Merkez II. OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı
6
Büyükataman: Emekliler İçin Temmuz'u İşaret Etti
7
Petkim, 'İhracatın Yıldızları 2025'te Ege'nin Şampiyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları