Büyükataman: Emekliler İçin Temmuz'u İşaret Etti

MHP Genel Sekreteri Bursa'da basın toplantısı düzenledi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında emeklilere yönelik düzenleme sinyali verdi. Büyükataman, yılın ikinci altı ayında ek düzenlemelerle bazı iyileştirmelerin yapılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.

Büyükataman, TBMM’nin bu konuda müşterek irade ortaya koyduğu anda yeni bir yasayla ek tedbirlerin alınmasının ve bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesinin zor olmadığını vurguladı.

Toplumsal kesimlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, "Emeklilerimiz, dar gelirlilerimiz, esnafımız, tarımla meşgul olan çiftçilerimizin durumları gerçekten hepimizi üzüyor. Sıkıntılı tablo ortada olduğu muhakkak. Bunu yok varsaymak görmezlikten gelmek, pembe tablolar çizmek kendimizi kandırmak olur. Ülkenin gerçeklerini dikkate alarak; bir takım problemler telafi edildikçe, sorunlar çözüme kavuşturuldukça, çok ciddi kaynakların başta emeklilerimiz olmak üzere hayat sandartlarını yükseltmek adına yoğunlaştırılacağını biliyorum."

Büyükataman, emeklilerle ilgili hazırlıkların iyi niyetli olduğunu ifade ederek, "Yılın ikinci altı ayında ek bir takım düzenlemelerle emeklilerimiz adına bazı iyileştirme yapılma ihtimali kuvvetle muhtemel, bekleyelim. Bu problemin daha fazla tehire tahammülü yok. Toplumun bütün kesimleri, bütün siyasi partilerimiz iyi niyetle bu konuda çözüm bulmak konusunu sürekli ifade ediyorlar. Müşterek iradenin makul bir çözüme evrileceğini umut ediyorum. Ben yılın ikinci 6 ayında emeklilerimiz adına iyileştirmenin yapılabileceğini düşünüyorum."

Büyükataman, emekliler için temmuz ayını işaret etti