Türk Eximbank alıcı kredilerinin kapsamını genişletti: 94 ülke ve 821 GTIP desteği

Türk Eximbank alıcı kredilerinin kapsamını genişletti

Türk Eximbank, ihracatçılara sunduğu alıcı kredileri kapsamını genişleterek dış ticaret ürünleri, iskonto programları ve yurt dışı müteahhitlik projelerine yönelik destekleri uygulamaya aldı. Genişleme ve yeni finansman imkânları, Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Programı Tanıtım Toplantısı’nda duyuruldu.

Bakan Bolat: Destek farkı Bakanlık tarafından karşılanacak

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat toplantıda, "Alıcı kredilerinde; Türk Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile OECD’nin belirlemiş olduğu referans faiz oranı (CIRR) arasındaki farkın Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, yeni düzenlemeyle akreditif iskontosu gibi dış ticaret ürünlerinin de kapsama alındığını belirtti.

Bolat ayrıca, "Yeni model ile yurt dışında üstlenilen müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım mallarına da alıcı kredisi finansman maliyeti desteği sağlanacak. Böylelikle yabancı alıcıya sunulan finansman imkânları uluslararası standartlarda ve rekabetçi maliyetle sağlanabilecek. İhracatçılarımız ise peşin tahsilat imkânına kavuşacaktır" dedi.

Kapsam ve hedefler: 94 ülke, 821 GTIP

Toplantıda öne çıkanlar arasında desteklenen yatırım malı GTIP sayısının 821'e çıkarılması ve alıcı kredileri destek mekanizmasının toplam mal ihracatının %26,8'ini kapsayacak hale getirilmesi yer aldı. Ayrıca yurt dışındaki muhabir bankalara limit tahsis çalışmalarının hızlandırıldığı, 94 ülkede 1 milyar doların üzerinde alıcı kredisi limitinin kullanılabilir hale getirildiği açıklandı.

Sistem, bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yatırım malı ihracatçılarına yönelik alıcı kredileri tanıtım toplantıları ve geniş katılımlı bilgilendirme programları düzenleneceğini bildirdi. "Bakanlığımız bunun yanında, Türk Eximbank ve ihracatçı firmaların katılımıyla hedef ülkelere yönelik sektörel ticaret heyetleri düzenlenecektir. Ticaret Müşavirliklerimiz de networkleri kullanılarak yerel yatırım malı ithalatçılarına yönelik tanıtım faaliyetleri yürütülecektir" dedi.

Destek programının etkin ve sürdürülebilir uygulanması amacıyla Destek Yönetim Sistemi (DYS) entegrasyonunun tamamlandığı ve Türk Eximbank’ın alıcı kredileri ile akreditifli işlemlerine yönelik altyapı ve insan kaynağı yatırımlarının hızlandırıldığı vurgulandı.

Banka yetkililerinin değerlendirmeleri

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik, bankanın kuruluşundan bu yana misyonunun üretici ve ihracatçının yanında olmak olduğunu belirtti ve şu ifadeyi kullandı: "Yatırım malı ihracatı ve yurt dışı müteahhitlik projelerinde daha kapsamlı ve rekabetçi finansman imkânları sunulabilecek şekilde Ticari Faiz Referans Oranından (CIRR) sağladığımız desteğin kapsamını genişletiyoruz."

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ise bankanın tarihsel desteklerini hatırlatarak 2024 ve 2025 verilerini paylaştı: "2024 yılında ihracatçılarımıza toplam 48,7 milyar ABD doları destek sağladık. 2025 yıl sonu itibariyle ise 26,8 milyar dolar kredi, 27,5 milyar dolar sigorta olmak üzere, bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artışla toplam 54,3 milyar dolar tutarında rekor seviyede destek sunduk."

Güney, bankanın aktiflerinin yüzde 90'ını ihracatçı kredilerine tahsis ettiğini, toplam aktif büyüklüğünün 1,3 trilyon TL seviyesine ulaştığını ve 2025 itibarıyla aktif olarak destek verilen 18 bin 500 ihracatçının yüzde 83'ünün KOBİ olduğunu belirtti. "Son beş yılda 6 bin yeni KOBİ firmamız Türk Eximbank desteklerinden faydalanmaya başlamış" dedi.

Veda ve takdim

Toplantı sonunda Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik ve Genel Müdür Ali Güney, günün anısına Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a bir hediye takdim etti.

Özetle, Türk Eximbank’ın alıcı kredilerindeki genişleme; dış ticaret ürünleri, iskonto uygulamaları, yurt dışı proje destekleri ve artırılmış ülke ile GTIP kapsamı sayesinde ihracatçılara rekabetçi finansman ve peşin tahsilat imkânı sunmayı hedefliyor.

