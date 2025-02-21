Bybit'ten Şok Açıklama: Ethereum Cüzdanı Hacklendi!

Kripto para borsası Bybit, Ethereum cüzdanının hacklendiğini ve 401.000 Ethereum'un çalındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:11
Bybit'ten Şok Açıklama: Ethereum Cüzdanı Hacklendi!

Kripto para borsası Bybit, bir Ethereum soğuk cüzdanının hacklendiğini ve cüzdanın kontrolünün ele geçirildiğini açıkladı. Olay sonrası, varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarıldığı duyuruldu.

Bybit CEO'sundan Açıklama

Bybit Üst Yöneticisi (CEO) Ben Zhou, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının detaylarını paylaştı. Yaşanan olayda, Ethereum cüzdanının kontrolü ele geçirilerek tüm varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarıldığını belirtti.

Diğer Cüzdanlar Güvende

Açıklamada, diğer tüm soğuk cüzdanların güvende olduğu ve işlemlerin normal seyrinde devam ettiği vurgulandı. Ayrıca Zhou, olayla ilgili düzenlediği canlı yayında, 401.000 Ethereum'un ele geçirildiğini açıkladı.

Müşteri Fonları Güvende

Bybit'in kurumsal hesabından yapılan paylaşımda, tüm müşteri fonlarının güvende olduğu ve operasyonların kesintisiz devam ettiği ifade edildi. Güvenlik ekibinin, blok zincir adli uzmanları ve ortaklarıyla birlikte olayı aktif olarak araştırdığı kaydedildi.

Piyasa Üzerindeki Etkileri

Olay sonrası kripto para piyasalarında belirgin bir düşüş yaşandı. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum, son 24 saatte %2 değer kaybederek 2,684 dolara geriledi.

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