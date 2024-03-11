Çalışanlara kabus gibi haber! O tarihlerde maaştan 345 TL kesilecek

Vedat Işıkhan, CHP'yi suçlayarak bu kararın 2 milyonu aşkın memurun aylıklarında 345 TL azalmaya neden olacağını belirtti. Bakan Işıkhan, yapılacak projeleri tek tek açıklarken özellikle kadına yönelik başlatılan destekler beraber 30 binden fazla kadının işe yerleşeceğini ifade etti.
Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kadın İstihdam Sistemi İş Pozitif Tanıtım Programında gerçekleşen konuşmalar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen İş Pozitif Kadın İstihdamı Projesi'nin açılışının yapıldığını duyurdu. Proje kısa süre içerisinde 30 binden fazla kadına destek verdiğini belirtirken kadın istihdamının altı çizildi.
Kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımı devam ederken kalkınma hedefleri doğrultusunda projenin kadınların iş hayatındaki rolünü yükseltmesi amaçlanmaktadır. Kadın istihdam oranının yüzde 24, istihsama katılım oranı ise yüzde 28 olarak belirlendi.
MEMUR HAKLARINI KORUMA ÇALIŞMASI
Işıkhan, açıklamalarında memurları unutmadı. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü sendika üye ödemelerinin iptaliyle beraber 2 milyondan fazla kamu görevlisinin 345 TL az alacağı vurgulandı. Bu düzenleme sonrasında CHP'nin zihniyetinin hiç değişmediğine dair açıklamalar yapıldı.
Vedat Işıkhan, CHP'yi suçlayarak bu kararın 2 milyonu aşkın memurun aylıklarında 345 TL azalmaya neden olacağını belirtti. Bakan Işıkhan, yapılacak projeleri tek tek açıklarken özellikle kadına yönelik başlatılan destekler beraber 30 binden fazla kadının işe yerleşeceğini ifade etti.
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