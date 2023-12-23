Çalışanlara tek seferde 33 bin 400 TL nakit ödeme! Almayanın hakkı yanacak: O tarihe kadar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye genelindeki sigortalı çalışan annelere yönelik önemli bir destek paketini güncelledi. Yapılan düzenleme, sigortalının gelir düzeyine ve sigortalılık süresine göre belirlenen destek ödemelerini içeriyor. İşte detaylar:

Doğum İzni Süresince Anneler Ekonomik Güvende!

SGK tarafından güncellenen destek paketlerinden biri, doğum izni süresince iş göremezlik ödeneği olarak adlandırılıyor. Bu ödeme, en az 90 gün sigortalı olan anneleri kapsıyor ve ekonomik güvence sağlamayı hedefliyor.

Brüt Maaşa Göre Doğum İzni Parası Ödeme Planı:

Brüt Maaş: 13.414,50 TL: İş Göremezlik Ödeneği: 33.387,20 TL

Brüt Maaş: 13.500,00 TL: İş Göremezlik Ödeneği: 33.600,00 TL

Brüt Maaş: 14.000,00 TL: İş Göremezlik Ödeneği: 34.844,44 TL

Brüt Maaş: 15.000,00 TL: İş Göremezlik Ödeneği: 37.333,33 TL

Brüt Maaş: 16.000,00 TL: İş Göremezlik Ödeneği: 39.822,22 TL

Brüt Maaş: 17.000,00 TL: İş Göremezlik Ödeneği: 42.311,11 TL

Brüt Maaş: 18.000,00 TL: İş Göremezlik Ödeneği: 44.800,00 TL

Brüt Maaş: 19.000,00 TL: İş Göremezlik Ödeneği: 47.288,89 TL

Brüt Maaş: 20.000,00 TL: İş Göremezlik Ödeneği: 49.777,78 TL

Brüt Maaş: 21.000,00 TL: İş Göremezlik Ödeneği: 52.266,67 TL

Yapılan Güncellemeler ve Temmuz Ayı İtibarıyla Artış

Temmuz ayı itibarıyla asgari ücretin yükselmesiyle birlikte SGK, annelere yapılacak iş göremezlik ödeneğini güncelledi. Bu güncelleme, annelerin doğum izni süresince ekonomik destek almasını amaçlıyor.

Çoğul Doğum Durumunda Uzayan Süre ve Ödeme

Çoğul doğum durumunda iş göremezlik ödeneği süresi 126 güne kadar uzayabiliyor ve ödeme miktarında artış sağlanıyor. Bu düzenleme, annelerin daha uzun süre ekonomik destek almasını sağlıyor.

SGK'nın bu güncellemeleri, annelerin doğum izni sürecinde ekonomik rahatlama sağlamak adına atılmış olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.