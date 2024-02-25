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Çalışmayan kadınlara 15.000 TL destek müjdesi! Evli, bekar fark etmiyor

Ev hanımlarına müjde! 15 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.02.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 15:34
Çalışmayan kadınlara 15.000 TL destek müjdesi! Evli, bekar fark etmiyor

Ev hanımlarına 15 bin TL ödeme yapılacak! PTT başvuru şartlarını açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT 15 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI

Ekonomik anlamda kadınların desteklenebilmesi için yeni bir kampanya PTT tarafından başlatıldı. PTT tarafından acil nakit ihtiyacınızı karşılamak için başlatılan kampanyadan faydalanabilmek için daha önce herhangi bir bankadan kredi başvurusu yapılmaması gerekiyor. Şartları taşıyanlar şubeye gitmelerine gerek olmadan Aktif Bank üzerinden başvurularını kolaylıkla yapabiliyorlar. 

ev hanımlarına 15 bin tl deste

Başvurular dakikalar içinde sonuçlanıyor ve ödemeler anında hesaplara yatırılıyor. Başvurunuzu 3050 numarasına KREDİ yazıp göndererek oluşturabilirsiniz. PTT ve AktifBank işbirliği ile başlatılan kredi kampanyasında kredisi onaylanan kişiler ödemelerini PTT üzerinden de alabiliyor. Eğer zamanınınız yoksa ödemelerinizi internet üzerinden de alabilirsiniz. AktifBank internet sitesi üzerinden de kredi başvurularınızı oluşturabilirsiniz. Kampanyayla birlikte çalışma fırsatı bulamayan kadınların nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için maddi ihtiyaçları bir nebze de olsa rahatlayacak. 

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