Çamaşır yumuşatıcı fiyatları resmen dibi gördü! O market yüzde 30 indirim başlattı

Uygun fiyatlarla çamaşır yumuşatıcı satın almak isteyen vatandaşlara Migros marketler harika bir kampanya başlattı. Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde 24 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak %30 indirim kampanyasına imza attı. Farklı birçok çamaşır yumuşatıcısı satışını gerçekleştiren Migros marketlerde toplamda 52 adet çamaşır yumuşatıcısı satışa çıkartıldı. 24 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanyada stoklar tükenmek üzere. Sizlerde stoklar tükenmeden Money bonus ya da Money kartınız ile alışverişinizi gerçekleştirin, uygun fiyatta çamaşır yumuşatıcıları stoklayın. Dilerseniz Migros online platformlardan dilerseniz de Migros şubelerinden çamaşır yumuşatıcınızı satın alabilirsiniz.





YUMUŞ BİNGO VERNEL HEPSİ %30 İNDİRİMLİ SATIŞTA

Çamaşır yumuşatıcılarında uygun fiyat bekleyen vatandaşlara müjde Migros marketler tarafından verildi. Migros marketlerde elinizi attığınız her yumuşatıcı neredeyse %30 indirimli şekilde satışta. İşte Migros marketlerde %30 indirimli satışa çıkartılan yumuşatıcı çeşitleri…