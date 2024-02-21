Çamaşır yumuşatıcı fiyatları resmen dibi gördü! O market yüzde 30 indirim başlattı

Uygun fiyatlarla çamaşır yumuşatıcı satın almak isteyen vatandaşlara Migros marketler harika bir kampanya başlattı. Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde 24 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak %30 indirim kampanyasına imza attı. Farklı birçok çamaşır yumuşatıcısı satışını gerçekleştiren Migros marketlerde toplamda 52 adet çamaşır yumuşatıcısı satışa çıkartıldı. 24 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanyada stoklar tükenmek üzere. Sizlerde stoklar tükenmeden Money bonus ya da Money kartınız ile alışverişinizi gerçekleştirin, uygun fiyatta çamaşır yumuşatıcıları stoklayın. Dilerseniz Migros online platformlardan dilerseniz de Migros şubelerinden çamaşır yumuşatıcınızı satın alabilirsiniz.
YUMUŞ BİNGO VERNEL HEPSİ %30 İNDİRİMLİ SATIŞTA
Çamaşır yumuşatıcılarında uygun fiyat bekleyen vatandaşlara müjde Migros marketler tarafından verildi. Migros marketlerde elinizi attığınız her yumuşatıcı neredeyse %30 indirimli şekilde satışta. İşte Migros marketlerde %30 indirimli satışa çıkartılan yumuşatıcı çeşitleri…
- Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı Extra Konsantre Orkide 1440 ML 60 Yıkama
- Bingo Soft Yumuşatıcı 3 L Sensitive
- Yumoş Extra Doğal Özler Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Aloe Vera 1200 ML 50 Yıkama
- Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı 3L (30 Yıkama) Deniz Esintisi
- Vernel Max Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440ml (60 Yıkama) Sensitive
- Yumoş Extra Çamaşır Yumuşatıcı Sakura 1440 ml
- Frosch Çamaşir Yum. Pam. Çıçeğı 750Ml Tr
- Bingo Soft Yumuşatıcı 5 L Sensitive
- Bingo Soft Konsantre Lovely Yumuşatıcı 960 Ml
- Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı 5L (50 Yıkama) Deniz Esintisi
- Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı 3L (30 Yıkama) Aromatherapy Relax
- Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı Bahar Tazeliği 3 LT 30 Yikama
- Yumoş Yumuşatıcı Hassas Ciltler İçin 3000 ML 30 Yıkama
- Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 1440 Ml Lovely
- Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Lilyum 1440 ML 60 Yıkama
- Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı Doğal Özler Vanilya 50 Yıkama 1200 Ml
- Yumoş Doğal Özler Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı Badem 50 Yıkama 1200 ML
- Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 1440 Ml Manolya Bahçesi
- Vernel Max Supreme Blossom Yumuşatıcı 1.2 L
- Vernel Max Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440ml (60 Yıkama) Taze Lavanta
- Frosch Badem Sütlü Çamaşır Yumuşatıcısı 1 L
- Yumoş Extra Yumuşatıcı Pouch Orkide 1.200 ML 50 Yıkama