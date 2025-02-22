Çanakkale'de 190 Büyükbaş Hayvan Aracısız Olarak Satıldı

Çanakkale'de düzenlenen mezatta, 190 büyükbaş hayvan üreticilere aracısız satıldı. Etkinlik büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:08
Çanakkale'de 190 Büyükbaş Hayvan Aracısız Olarak Satıldı

Çanakkale'de Hayvan Mezatı Yoğun İlgi Gördü

Çanakkale'de büyükbaş hayvan üretim çiftliği tarafından düzenlenen mezatta, 190 büyükbaş hayvan çeşitli özellikleriyle üreticilere aracısız satıldı. Bu etkinlik, yetiştiricilerin büyükbaş hayvanlara uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla Dost Ziraat İşletmeleri tarafından organize edildi.

Mezatın Detayları

Yedinci kez gerçekleşen mezat, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesindeki Dost Genetics Çiftliği'nde açık artırma usulüyle yapıldı. İşletme tarafından "hastalıktan ari" sertifikalı büyükbaş hayvanlar satışa sunuldu.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen üreticiler, beğendikleri hayvanlar için teklifler sunarak en yüksek fiyatı verenler arasında rekabet etti.

Uzman Sunumu ve Katılımcı Heyecanı

Mezatta, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Türkmen tarafından hayvan yetiştiriciliği üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Dost Ziraat İşletmeleri Satış Direktörü Ali Oğuz, 600 kişinin kayıt yaptırdığı mezatın büyük bir kalabalıkla yapıldığını belirtti.

Oğuz, genç girişimcileri hayvancılığa teşvik etmek amacıyla bu tür kampanya ve mezatları düzenlediklerini vurgulayarak, "40 yaş altındaki üreticilere ilk 15 hayvanda %10 indirim yapıyoruz. Ayrıca, 15 hayvan alanların nakliyelerini ücretsiz yapıyoruz." dedi.

Katılımcıların Görüşleri

Mezata katılan Elif Turgut, ortamı çok beğendiğini belirterek, "Gerçekten çok heyecanlı bir ortam. Hayvanları görünce çok beğendim. Bizim de hayvancılığa olan ilgimiz var, umarım bu imkandan faydalanırız." ifadesini kullandı.

Turgut'un eşi Ahmet Turgut ise, Dost Mezat'ı sosyal medya üzerinden takip ettiğini belirterek, "Kalite hayvanların burada sunulması çok anlamlı." şeklinde konuştu.

Üretici Hakan Keskin, mezat sayesinde uygun fiyatla kaliteli hayvanlara sahip olmayı umduğunu ve çiftliğindeki hayvan kalitesinin artmasını beklediğini ifade etti.

Çanakkale'de büyükbaş hayvan üretim çiftliğince düzenlenen mezatta, çeşitli özellikteki 190...

Çanakkale'de büyükbaş hayvan üretim çiftliğince düzenlenen mezatta, çeşitli özellikteki 190 büyükbaş hayvan çeşitli aracılık masrafları olmadan doğrudan üreticilere satıldı. Yetiştiricilerin büyükbaşlara uygun fiyatla ulaşması amacıyla Dost Ziraat İşletmelerince açık artırma usulüyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesindeki Dost Genetics Çiftliğinde 7. düzenlenen mezat gerçekleştirildi.

Çanakkale'de büyükbaş hayvan üretim çiftliğince düzenlenen mezatta, çeşitli özellikteki 190...

Çanakkale'de büyükbaş hayvan üretim çiftliğince düzenlenen mezatta, çeşitli özellikteki 190 büyükbaş hayvan çeşitli aracılık masrafları olmadan doğrudan üreticilere satıldı. Yetiştiricilerin büyükbaşlara uygun fiyatla ulaşması amacıyla Dost Ziraat İşletmelerince açık artırma usulüyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesindeki Dost Genetics Çiftliğinde 7. düzenlenen mezat gerçekleştirildi.

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