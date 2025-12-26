Çanakkale'de 21 bin 600 Dekar Mera Islah Edildi

Çanakkale'de 21 bin 600 dekar merada ıslah çalışması tamamlandı

Proje ve uygulama detayları

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mera Islah ve Amenajman Projeleri" kapsamında, çalışmalar Çanakkale Valiliği öncülüğünde hayata geçirildi.

2025 yılı içerisinde il genelinde 10 köyde, toplam 21 bin 600 dekar alanda mera ıslah çalışmaları gerçekleştirildi. Proje alanlarında yapılan uygulamalarla meraların verimliliğinin artırılması hedeflendi.

Çalışmalarda 6 bin 440 kilogram tohum ve 8 bin 500 kilogram gübre toprakla buluşturuldu. Bu destekler, kaba yem üretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak üzere uygulandı.

Hayvancılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle kesintisiz olarak devam ediyor.

