Salt Araştırma Fonları 2025: Desteklenen Projeler Salt Galata'da Açıklandı

Salt Araştırma Fonları 2025'te desteklenen sanat, mimarlık, tasarım ve ekonomi tarihi projeleri Salt Galata'da sunuldu; Garanti BBVA Ekonomi Tarihi Fonu özel oturumda yer aldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:18
Salt Araştırma Fonları 2025: Desteklenen Projeler Salt Galata'da Açıklandı

Salt Araştırma Fonları 2025 destek projeleri kamuoyuna sunuldu

Salt’ın 2013’ten beri yürüttüğü Salt Araştırma Fonları kapsamında 2025 yılında desteklenen sanat, mimarlık, tasarım ve ekonomi tarihi projeleri, araştırmacı sunumlarıyla katılımcılarla paylaşıldı. Kapanış etkinliği Salt Galata’da gerçekleştirildi.

Sunumlar ve disiplinler arası diyalog

Programda yer alan sunumlarda araştırmacılar çalışmalarının yöntemlerini, araştırma süreçlerini ve elde ettikleri bulguları aktardı. Sunumlar süresince araştırmacılar ve katılımcılar arasında güçlü bir etkileşim sağlanarak disiplinler arası ve çok yönlü diyaloglar için alan açıldı. Etkinlik dört oturumdan oluştu ve Seçici Kurul üyelerinin moderatörlüğünde gerçekleştirildi: Dr. Özge Gençel (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Dr. Emre Gönlügür (İzmir Ekonomi Üniversitesi), Doç. Dr. Kıvanç Karaman (Boğaziçi Üniversitesi) ve Doç. Dr. Ayşe Ozil’in (Sabancı Üniversitesi).

Garanti BBVA Ekonomi Tarihi Fonu özel oturumu

Garanti BBVA tarafından 2025 yılında başlatılan Garanti BBVA Ekonomi Tarihi Fonu kapsamında desteklenen projeler de etkinlikte özel bir oturumda yer aldı. Bu oturumda sunulan araştırmalar arasında Fatma Genç’in "Sıhhat, Terakki, İaşe: Erken Cumhuriyet’te Sıtma ve Pirinç Tartışmaları" ve Mustafa Batman’ın "Osmanlı İstanbul’unda Devlet Vakıflarının Hukuki ve Politik Dönüşümü" başlıklı çalışmaları ilgi çekti.

Kurumsal açıklamalar

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Salt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay etkinlikte şu değerlendirmeyi yaptı: "Farklı disiplinlerde gerçekleştirilen akademik çalışmalar yalnızca bilgi üretmekle kalmıyor; aynı zamanda toplumsal hafızayı besliyor, eleştirel düşünceyi güçlendiriyor ve birlikte tartışma olanağını pekiştiriyor. Salt Araştırma Fonları da bu ihtiyaca yanıt veren, uzun yıllar boyunca devam etmesinden büyük mutluluk duyduğumuz bir program. Bu kapsamda başlattığımız Garanti BBVA Ekonomi Tarihi Fonu aracılığıyla yalnızca ekonomik gelişmeyi değil, sosyo-kültürel değişimi de anlamayı ve bu alana sürdürülebilir bir katkı sunmayı amaçlıyoruz. Kurucusu olduğumuz Salt’ın araştırma odaklı yaklaşımını desteklemeyi ilk günden beri bir sorumluluğumuz olarak görüyor ve adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz" dedi.

Salt Genel Müdürü Deniz Ova ise programın tarihçesine ve kapsamına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Toplumsal dönüşümleri eleştirel ve çok yönlü bakış açılarıyla değerlendirmeyi önemseyen Salt olarak, Salt Araştırma’da erişime sunulan kaynaklara ek bir fon desteğinin sürdürülmesini temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyor; kurucumuz Garanti BBVA’ya katkıları için teşekkür ediyoruz." Ova, Salt Araştırma Fonları’nın 2013’ten beri kesintisiz devam ettiğini ve bugüne kadar toplam 88 projenin desteklendiğini hatırlattı.

SALT'IN 2013'TEN BERİ DÜZENLEDİĞİ SALT ARAŞTIRMA FONLARI KAPSAMINDA 2025 YILINDA DESTEKLENEN...

SALT'IN 2013'TEN BERİ DÜZENLEDİĞİ SALT ARAŞTIRMA FONLARI KAPSAMINDA 2025 YILINDA DESTEKLENEN SANAT, MİMARLIK, TASARIM VE EKONOMİ TARİHİ ALANLARINDAKİ PROJELER ARAŞTIRMACILARIN SUNUMLARIYLA ELE ALINDI.

SALT'IN 2013'TEN BERİ DÜZENLEDİĞİ SALT ARAŞTIRMA FONLARI KAPSAMINDA 2025 YILINDA DESTEKLENEN...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eti Alüminyum 2025: Katma Değerli Üretimde Haddehane, Ar-Ge ve Yeşil Enerji
2
Kayseri'de Kış Pastırmacılara Dopingi: Pastırma ve Sucuk Talebi Arttı
3
DMS Başkanı Tuncay Cengiz: Genel yetkiyle memurun sesini masaya yumruk gibi vuracağız
4
Salt Araştırma Fonları 2025: Desteklenen Projeler Salt Galata'da Açıklandı
5
Köksal Semerci yeniden Denizli Şoförler Odası Başkanı
6
Samsun 2025: En Çok Şikayet Ayakkabı Sektöründen
7
Avrupakent GYO 2025'te İlk 5'te: yüzde 8,12 Temettü Verimliliği ve Sıfır Borç

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları