Salt Araştırma Fonları 2025: Desteklenen Projeler Salt Galata'da Açıklandı

Salt Araştırma Fonları 2025 destek projeleri kamuoyuna sunuldu

Salt’ın 2013’ten beri yürüttüğü Salt Araştırma Fonları kapsamında 2025 yılında desteklenen sanat, mimarlık, tasarım ve ekonomi tarihi projeleri, araştırmacı sunumlarıyla katılımcılarla paylaşıldı. Kapanış etkinliği Salt Galata’da gerçekleştirildi.

Sunumlar ve disiplinler arası diyalog

Programda yer alan sunumlarda araştırmacılar çalışmalarının yöntemlerini, araştırma süreçlerini ve elde ettikleri bulguları aktardı. Sunumlar süresince araştırmacılar ve katılımcılar arasında güçlü bir etkileşim sağlanarak disiplinler arası ve çok yönlü diyaloglar için alan açıldı. Etkinlik dört oturumdan oluştu ve Seçici Kurul üyelerinin moderatörlüğünde gerçekleştirildi: Dr. Özge Gençel (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Dr. Emre Gönlügür (İzmir Ekonomi Üniversitesi), Doç. Dr. Kıvanç Karaman (Boğaziçi Üniversitesi) ve Doç. Dr. Ayşe Ozil’in (Sabancı Üniversitesi).

Garanti BBVA Ekonomi Tarihi Fonu özel oturumu

Garanti BBVA tarafından 2025 yılında başlatılan Garanti BBVA Ekonomi Tarihi Fonu kapsamında desteklenen projeler de etkinlikte özel bir oturumda yer aldı. Bu oturumda sunulan araştırmalar arasında Fatma Genç’in "Sıhhat, Terakki, İaşe: Erken Cumhuriyet’te Sıtma ve Pirinç Tartışmaları" ve Mustafa Batman’ın "Osmanlı İstanbul’unda Devlet Vakıflarının Hukuki ve Politik Dönüşümü" başlıklı çalışmaları ilgi çekti.

Kurumsal açıklamalar

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Salt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay etkinlikte şu değerlendirmeyi yaptı: "Farklı disiplinlerde gerçekleştirilen akademik çalışmalar yalnızca bilgi üretmekle kalmıyor; aynı zamanda toplumsal hafızayı besliyor, eleştirel düşünceyi güçlendiriyor ve birlikte tartışma olanağını pekiştiriyor. Salt Araştırma Fonları da bu ihtiyaca yanıt veren, uzun yıllar boyunca devam etmesinden büyük mutluluk duyduğumuz bir program. Bu kapsamda başlattığımız Garanti BBVA Ekonomi Tarihi Fonu aracılığıyla yalnızca ekonomik gelişmeyi değil, sosyo-kültürel değişimi de anlamayı ve bu alana sürdürülebilir bir katkı sunmayı amaçlıyoruz. Kurucusu olduğumuz Salt’ın araştırma odaklı yaklaşımını desteklemeyi ilk günden beri bir sorumluluğumuz olarak görüyor ve adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz" dedi.

Salt Genel Müdürü Deniz Ova ise programın tarihçesine ve kapsamına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Toplumsal dönüşümleri eleştirel ve çok yönlü bakış açılarıyla değerlendirmeyi önemseyen Salt olarak, Salt Araştırma’da erişime sunulan kaynaklara ek bir fon desteğinin sürdürülmesini temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyor; kurucumuz Garanti BBVA’ya katkıları için teşekkür ediyoruz." Ova, Salt Araştırma Fonları’nın 2013’ten beri kesintisiz devam ettiğini ve bugüne kadar toplam 88 projenin desteklendiğini hatırlattı.

