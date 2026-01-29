ATO Başkanı Gürsel Baran: Belçika Türkiye'nin 15. İhracat Ortağı, 8. Yatırımcısı

ATO Başkanı Gürsel Baran: Belçika ile ekonomik ilişkiler derinleşiyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Belçika ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğini vurguladı. Baran, Belçika'nın Türkiye'ye olan ihracat ve yatırım katkılarını değerlendirirken iki ülke arasındaki beşeri bağların önemine dikkat çekti.

Görüşme ve hazırlıklar

Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'nin ATO'yu ziyareti sırasında yapılan görüşmede, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin 29 Ocak'ta başkanlık edeceği heyetin Mayıs ayında Türkiye'de düzenleyeceği toplantı öncesi iş birliği fırsatları ele alındı. Baran, Belçika'da yaşayan Türklerin iki ülke arasındaki ilişkilerde doğal bir köprü oluşturduğunu belirtti.

Ticaret ve yatırım verileri

Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 4,4 milyar dolar tutarında Türk ihracatı dahil olmak üzere 8,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bunun sonucunda Belçika'nın Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 15'inci sırada yer aldığını söyledi. Ayrıca Belçika'nın Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkeler arasında 8'inci sırada bulunduğunu ve 2002'den bu yana Belçika'dan gelen doğrudan yatırımların değerinin 10 milyar dolar'a yaklaştığını açıkladı.

Lojistik, altyapı ve anlaşmalar

Baran, Belçika'nın Anvers Limanı ve stratejik coğrafi konumunun lojistik ve altyapı açısından yatırımcılar için avantaj sağladığını; iki ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme ve yatırımların karşılıklı korunmasına ilişkin anlaşmaların bulunduğunu da hatırlattı.

Ankara'nın ekonomik rolü

Ankara ekonomisine ilişkin bilgi veren Baran, son 25 yılda kentte büyük bir dönüşüm yaşandığını, özellikle savunma sanayisinde önemli gelişme sağlandığını, dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi firmasının dördünün Ankara'da yer aldığını belirtti. Baran, Ankara'yı üretim, ticaret, teknoloji, eğitim, sağlık ve turizm açısından çok yönlü bir merkez olarak nitelendirdi.

Mayıs Ticaret Heyeti ve sektör öncelikleri

Büyükelçi Van de Velde ise Ankara'da bulunmanın şehri ve ekonomisini daha iyi tanımaya imkan verdiğini, Ankara'nın Türkiye'nin ekonomik açıdan 'ikinci büyük odak noktası' olduğunu söyledi. Mayıs ayında Kraliçe başkanlığında gerçekleşecek Ticaret Heyeti'ne ilişkin hazırlıkların sürdüğünü, şu anda yaklaşık 100 firma'nın kayıt yaptırdığını ve Şubat sonuna kadar bu sayının artmasının beklendiğini aktardı. Heyetin ana odak alanları arasında havacılık, uzay, savunma ve enerji sektörleri yer alacak; ASELSAN, TÜRKSAT ve ilgili kurumlarla temaslar planlanıyor.

Görüşmede bulunanlar

Ziyarette Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'ye; Valon Bölgesi Ticaret Ateşesi Gerard Segher, Flaman Bölgesi Ticaret Ateşesi Peter Verplancken, Brüksel Başkent Bölgesi Ticaret Ateşesi Stefano Missir di Lusignano, Başkatip Hannes Dekeyser ve Protokol Sorumlusu Esra Kaya ile ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran ve Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak eşlik etti. Baran, Belçika Ticaret Heyeti'nin Ankara ziyareti sırasında ATO üyeleriyle birebir görüşmeler organize edebileceklerini belirtti.

Baran, Türkiye ile Belçika arasındaki diplomatik ilişkilerin 183 yıllık geçmişine dikkat çekerek, başlıca ihracat kalemlerimiz arasında motorlu taşıtlar, mekanik aletler, mineral yakıtlar ve yağlar bulunduğunu vurguladı.

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN, "BELÇİKA, TÜRKİYE’NİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER ARASINDA 15’İNCİ SIRADA, YATIRIM YAPAN ÜLKELER İÇİNDE İSE 8’İNCİ SIRADA YER ALIYOR" DEDİ.