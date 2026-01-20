Samsun'da konut satışları 2025'te tarihi zirve: 33 bin 665

Yıllık rekor ve aralık ayında görülen doruk

Samsun'da gayrimenkul piyasası 2025 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kentte yıl boyunca gerçekleştirilen 33 bin 665 konut satışıyla son 13 yılın rekoru kırıldı.

TÜİK verilerine göre şehirdeki satışlar 2013'te 18 bin 538 seviyesindeyken, 2016'da 22 bin bandı aşıldı; 2018'de 25 bin seviyesine yaklaşan satışlar, 2020 ve 2022 yıllarında 25 binin üzerinde gerçekleşti. 2024'te ise 27 bin 608 konut el değiştirmişti. Asıl sıçrama 2025'te yaşandı ve satışlar 33 bin 665'e yükseldi.

Yıl içinde en yoğun dönem aralık ayı oldu; Aralık'ta 4 bin 873 konut satılarak yılın zirvesi görüldü. Yılın ilk aylarında satışlar 2 binli seviyelerde seyrederken, yaz aylarından itibaren kademeli bir yükseliş başladı. Son çeyrekte hızlanan talep, ekim ve kasım aylarını takiben aralıkta tarihi bir seviyeye ulaştı.

Samsun'daki bu yükseliş, kentte konut talebinin güçlü seyrini sürdürdüğünü ve gayrimenkul piyasasının 2025 yılında önemli bir ivme kazandığını ortaya koyuyor.

Ülke genelinde de artış göze çarptı: Türkiye genelinde konut satışları 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 olarak kayıtlara geçti.

