Samsun'da konut satışları 2025'te tarihi zirve: 33 bin 665

Samsun'da 2025'te 33 bin 665 konut satışıyla 13 yılın rekoru kırıldı; aralıkta 4 bin 873 satışla yılın zirvesi görüldü.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 10:51
Samsun'da konut satışları 2025'te tarihi zirve: 33 bin 665

Samsun'da konut satışları 2025'te tarihi zirve: 33 bin 665

Yıllık rekor ve aralık ayında görülen doruk

Samsun'da gayrimenkul piyasası 2025 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kentte yıl boyunca gerçekleştirilen 33 bin 665 konut satışıyla son 13 yılın rekoru kırıldı.

TÜİK verilerine göre şehirdeki satışlar 2013'te 18 bin 538 seviyesindeyken, 2016'da 22 bin bandı aşıldı; 2018'de 25 bin seviyesine yaklaşan satışlar, 2020 ve 2022 yıllarında 25 binin üzerinde gerçekleşti. 2024'te ise 27 bin 608 konut el değiştirmişti. Asıl sıçrama 2025'te yaşandı ve satışlar 33 bin 665'e yükseldi.

Yıl içinde en yoğun dönem aralık ayı oldu; Aralık'ta 4 bin 873 konut satılarak yılın zirvesi görüldü. Yılın ilk aylarında satışlar 2 binli seviyelerde seyrederken, yaz aylarından itibaren kademeli bir yükseliş başladı. Son çeyrekte hızlanan talep, ekim ve kasım aylarını takiben aralıkta tarihi bir seviyeye ulaştı.

Samsun'daki bu yükseliş, kentte konut talebinin güçlü seyrini sürdürdüğünü ve gayrimenkul piyasasının 2025 yılında önemli bir ivme kazandığını ortaya koyuyor.

Ülke genelinde de artış göze çarptı: Türkiye genelinde konut satışları 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 olarak kayıtlara geçti.

KENTTE YIL BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLEN 33 BİN 665 KONUT SATIŞIYLA, SON 13 YILIN REKORU KIRILDI.

KENTTE YIL BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLEN 33 BİN 665 KONUT SATIŞIYLA, SON 13 YILIN REKORU KIRILDI.

KENTTE YIL BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLEN 33 BİN 665 KONUT SATIŞIYLA, SON 13 YILIN REKORU KIRILDI.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da 2025'te Yabancılara 389 Konut Satışı
2
2025'te Konut Satışlarında Tarihi Rekor: Yıllık 1 milyon 688 bin 910 satış
3
Yusuf Akgül: 2026, İş Dünyasında Denge ve Sürdürülebilirlik Yılı Olacak
4
Aras Kargo'ya Operasyonel Mükemmellik Başkan Yardımcısı: Sevilay Güven Atandı
5
Garanti BBVA Emeklilik Ameliyat Sigortası Garanti BBVA Mobil'de
6
ATO Başkanı Baran: Gana ile ticareti kısa sürede 1 milyar dolara taşıyabiliriz
7
Samsun'da konut satışları 2025'te tarihi zirve: 33 bin 665

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları