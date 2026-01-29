Gürsu Armudu Cidde Turizm Fuarı'nda: Mustafa Işık Deveci ve Santa Maria’yı Tanıttı

Bursa Standında Yoğun İlgi

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile birlikte, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen JTTX Cidde Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda ilgi odağı oldu. Fuarın ilk gününde Deveci Armudu ve Santa Maria armutlarını tanıtan Işık, Bursa standında misafirlere tattırdığı lezzetlerle dikkat çekti.

Lezzet Tanıtımı ve Turizm Vurgusu

Cidde Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki stantta gerçekleşen tanıtımda Başkan Işık, ziyaretçilere Gürsu’nun turizm potansiyelini anlattı. Kırsal turizm destinasyonları ve bölgedeki yatırımlar hakkında bilgiler paylaşan Işık, özellikle tarım ürünleri konusundaki rolüne değindi ve Gürsu’nun pazardaki konumunu aktardı.

Coğrafi işaret tescili olan Gürsu armudunun pazardaki payı, lezzet potansiyeli ve dünyaya yaptığı ihracat rakamlarını detaylıca aktaran Başkan Işık, stant ziyaretçilerinden ve diğer fuar katılımcılarından tam not aldı. Fuarda gerçekleştirilen tadımlar ve bilgilendirmeler, ilgi ve beğeni topladı.

Mustafa Işık'ın yürüttüğü tanıtım çalışmaları, Gürsu armudunun uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyor ve fuar süresince büyük ilgi gördü.

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA IŞIK, BURSA STANDINDA, FUARIN İLK GÜNÜNDE GÜRSU’NUN TESCİLLİ LEZZETİ OLAN DEVECİ ARMUDU VE SANTA MARİA ARMUTLARINI TANITTI.